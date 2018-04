Baby Etchecopar destrozó a Mauro Viale y lo amenazó: "No me hagas ir al canal"

Baby Etchecopar estalló contra el periodista Mauro Viale en la editorial de su programa de radio y lo calificó, entre otras cosas, de "operador político" en favor del kirchnerismo.

Según dejó entrever el conductor, Viale intimó a personas cercanas a Etchecopar para que lo critiquen por expresarse con el calificativo "negro". Ese episodio en el programa del periodista no pasó desapercibido y causó el fulminante segmento radial.

¡Mirá las frases más explosivas del polémico conductor!

- “Todos sabemos que Mauro Viale es operador de Moreno, de Nilda Garré y de toda la mugre que quedó del kirchnerismo a la que lleva al programa. Es un operador berreta“

- “Él le quería hacer decir a sus invitados que estaba mal que yo haya dicho ‘los negros’. Sacale lo de los negros, digo lo de los chorros hijos de puta, ladrones de mierda, paqueros, planeros del orto que salen a la bailanta y después a robar… Si querés les digo así y no les digo negros. Aunque creo que negros es más sutil…. Pero que Mauro Viale, una roña del periodismo le quiera hacer decir cosas a mis amigos… Estás haciendo mal el periodismo, Mauro”

- “Estás gagá y cuando pasa eso nadie los sigue. Conmigo no te metas más Mauro. Dejame de romper las pelotas, me ensuciás cuando hablás de mí. No sos tu hijo, sos berreta“

- “No me hagas ir de vuelta al canal, mirá que yo no soy Samid. Sos un sinvergüenza, no tenés moral para meterte conmigo”.

- "Mauro Viale vos estas más sucio que una papa. No te cree nada, nadie. Estas terminado, reconocelo".

