Baby Etchecopar destrozó a Marcos Peña y confesó: "Me estás haciendo peronista"

El animador de radio oficialista Baby Etchecopar confesó que "sigue sosteniendo" al gobierno de Mauricio Macri y que "hace fuerza" para "no decir las cagadas que se mandan".

El conductor defensor del modelo de Mauricio Macri cuestionó que la Casa Rosada haya empezado a hablar de la reelección del presidente mientras "la gente no tiene para calefaccionarse".

"La gente está cada vez peor, Marcos Peña. Salvo vos que pensás en el año que viene", lanzó el conductor. "Imaginate el argentino. De un lado tiene a los corruptos que se robaron el país y, del otro lado, te tiene a vos con el jopo diciendo 'el año que viene nbo hay dudas que nos van a volver a votar'", sumó.

No quedó ahí su avanzada. "¿Quieren poder a costa de qué? ¿Del hambre de la gente, del frío de los jubilados, del hambre del pueblo? ¿Sabés la cantidad de pibes que no van al colegio, Marcos Peña? ¿La cantidad de chicos que no tienen comida?", preguntó.

Hablar de las elecciones del año que viene es un cachetazo al pueblo. No soy agorero, no estoy hablando en contra, pero bajá un poco Marcos Peña. No tenés el poder de la Argentina. Si seguís así no los vamos a volver a votar. Ustedes me están haciendo peronista, me están haciendo radical", advirtió.

"¿Ustedes tienen noción, que están jugando con Durán Barba a ver que tienen que decir para que les salga mejor?", disparó el animador que días atrás dijo que se iría del país y criticó a Cristina Kirchner.

También, Etchecopar mostró su preocupación por la situación de acá al año que viene: "Los argentinos no sabemos qué vamos a hacer el año que viene. Si estamos vivos nos vamos, y la mayoría van a estar muertos porque no hay remedios, no hay comida, hace frío, el gas el caro, la luz es cara".

