Baby Etchecopar despotricó contra el paro general y le pegó a Carolina Stanley

El conductor radial oficialista Ángel "Baby" Etchecopar volvió a agredir e insultar al aire, esta vez a los gremialistas y trabajadores que se plegaron al cuarto paro general contra las políticas de Mauricio Macri. Además, le pegó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien le dijo que el cargo le "queda grande".

Desde su micrófono en Radio 10, Etchecopar se refirió a la medida de fuerza de este martes y aseguró estar "harto de esos bombos y esa gente. Digan de una vez por todas 'queremos desestabilizar a Macri'", digan "armamos una horca en Plaza de Mayo, ahorcamos al Presidente y vivimos en una anarquía, como quiere la Izquierda".

El conductor advirtió que "a cierta gente, vos no le das más planes y te pueden hacer una revolución" y aclaró que "esto es como un matrimonio. Vos no podés vivir con alguien que te rompe los huevos todos los días. Vence el gas, la luz, no tengo plata... llega un momento en que te transformás en un asesino serial".

Según resumió, "el presidente (Mauricio Macri) está en Estados Unidos tratando de negociar este quilombo. Mientras intenta solucionar el problema, estos amos de casa, que están esperando que les tiren un pedazo de pan para seguir viviendo, estos buenos para nada están parando el país". "Si quieren comer, laburen".

Pero también le pegó al gobierno y apuntó contra la ministra de Salud y Desarrollo Social: "Y vos Stanley, cómo te queda grande el cargo. Vos que negociás con estos atorrantes: "Chicos, hoy no me paren". Andá a hacer caridad con tu guita, no con la mía".