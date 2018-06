El animador radial ultra oficialista y militante anti feminista Baby Etchecoparopinó sobre las denuncias de maltrato que las actrices Érica Rivas y Valeria Bertucceli lanzaron contra Ricardo Darín y salió en defensa del actor.

“Las cosas hay que decirlas en el momento, después de un tiempo no vale porque estamos ensuciando a un tipo que está en Cannes, que está triunfando y que no es el momento”, expresó el animador en diálogo con el programa Impacables, de Canal 9.

En ese sentido, el periodista afín al macrismo y conocido por sus comentarios violentos y misóginos agregó: “Lo que noto es que en el ambiente del espectáculo todo el mundo está muy susceptible. No sé lo que pasó, la verdad es que no me consta, pero creo que todo el mundo se siente maltratado, basureado y lo dicen después de dos años o tres años".

“No me gustan las quejas. Están laburando, si no te gusta pegas media vuelta y te vas", concluyó el animador de Radio 10.