Baby Etchecopar: "A Estela me dio ganas de agarrarla del cogote"

El conductor de Radio 10 Baby Etchecopar afirmó que pensó "agarrar del cogote" a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por una opinión que dio acerca de una causa política.

"Estela estuvo en el programa de Mirtha Legrand, donde dijo ´ustedes dicen que López estuvo tirando bolsos y no tiraba bolsos, estaban apoyados en el suelo´. Decí que no había bondis, porque si no venía a agarrarla del cogote", sostuvo Etchecopar.

En una entrevista con Luis Novaresio, además afirmó que Carlotto y la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, son un cáncer.