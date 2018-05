Baby Etchecopar: "A Cristina no sé si putearla o pedirle perdón"

El conductor macrista Baby Etchecopar manifestó que no sabe si pedirle "perdón o putear" a la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.

"Yo no sé si pedirle disculpas a Cristina o a putearla. Está procesada, va a Comodoro Py con la hoja del multiple choice pone soy inocente y se va. Tiene 27 causas, es senadora y dice que no sabe si va a volver. Me voy, sacame el pasaje a Zambia", sostuvo el animador radial ultraoficialista.

"Esto ya lo vivimos. Hebe de Bonafini no lucha por la pobreza. Néstor Segovia no pelea por el subte. Ellos quieren que se vaya Macri", aseguró el oficialista Etchecopar en una entrevista en el también canal oficialista TN en relación a las protestas y críticas que vivió el Presidente.