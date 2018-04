El conductor de Radio 10 Baby Etchecopar explicó los motivos de su deseo de irse del país en dos años y disparó con todo contra Cambiemos y el peronismo encabezado por el interventor Luis Barrionuevo.

“Me voy en dos años. ¿Te crees que voy a aguantar a Barrionuevo de nuevo? ¿Que voy a volver aguantar esta payasada? Nací con Perón y no me voy a morir con Perón ni con estos payasos hijos de puta”, arremetió el periodista en su programa El Ángel del Mediodía.

Y continuó: “Como veo que no se van a ir ellos, me voy a ir yo. ¿Crees que los últimos años de vida lo voy a pasar con estos? Solo digo que lo piensen con esta perspectiva de país, con un Cambiemos que se deteriora, dudo que Lilita siga tres meses más no se puede”.

Baby mostró su decepción con la alianza oficialista, a la que definió como "débil, le tiemblan las patas (sic)". Asimismo, criticó duramente al Gobierno nacional al advertir que “no escuchan a la gente” y arremetió: “No tienen ni idea de lo que es el olor a transpiración”.

“Barrionuevo es un impresentable, un sinvergüenza y está usando a dos honestos (Campolongo y Bárbaro) como apadrinadores”, disparó.