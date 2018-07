El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Ramón Ayala intentó rectificarse y explicó haber participado de una cena recaudación de campaña en la que pagó $5.000 el cubierto. Pero los datos revelados por El Destape lo desmienten.

Los registros de aportes de campaña de 2017 dicen que Ayala aportó unos 25 mil pesos, cinco veces lo que ahora el titular de la UATRE se "acordó" haber puesto para el triunfo de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en la Provincia de Buenos Aires.

Luego de hablar con Juan Amorín en Crónica Anunciada por FM La Patriada y negar aportes a la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista intentó quedar bien parado pero los listados de aportes truchos para la campaña legislativa lo desmienten.

LEE MÁS "Un sindicalista se enteró al aire que figura aportando a la campaña de Cambiemos"

En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) corrigió sus dichos y remarcó que estuvo en un evento para la candidatura de Esteban Bullrich.

"En realidad fue una confusión, recién salí en un medio diciendo que no había aportado nada. Pero justo llega el compañero diputado Pablo Ansaloni (Cambiemos) y sí estuvimos en realidad en una cena en Pergamino que justo era para la campaña de Esteban Bullrich, que salió $5.000 la tarjeta".

Embed

Pese al reconocimiento del sindicalista, él aparece con un aporte total de $25.000, en dos gestiones de $12.500, divididos cada uno en en 5 aportes de $2.500.

Embed CAMPAÑA 2017 AYALA by El Destape on Scribd

Minutos antes de desmentirse, el sindicalista brindó una entrevista a Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, se mostró asombrado ante la noticia de que figuraba.

"No, señor, no, no, no. En particular no hice ningún aporte, pero sí trabajamos en la Campaña", aseguró Ayala. "Es una novedad para mí", resaltó al tiempo que indicó que el diputado Pablo Anzaloni tampoco puso plata en la campaña.