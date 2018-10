SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado del FPV-PJ, Axel Kicillof, pronunció un encendido discurso contra el Presupuesto 2019 en el marco de la presentación del Informe de Gestión del Gobierno, a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"En este presupuesto nos ponen adelante de las cifras finales de los cuatro años del Gobierno de Macri. El Producto Bruto Interno per cápita va a caer 6 % en términos reales, la inflación va a haber subido 217 %, el tipo de cambio sufrió un 336 % de devaluación, la deuda ha alcanzado el 100 % del PBI. Este saldo de la gestión es malísimo. Estamos a tiempo de cambiar las cosas", manifestó el ex ministro de Economía.

"Ustedes acordaron el presupuesto con el FMI, no con el Congreso"

Y continuó: "El Presupuesto es un dibujo. Lo sabe usted. Lo acordaron con el FMI, no con el Parlamento. El presupuesto del año pasado hablaba de una inflación para este año de 10 %. Hoy se habla de una inflación cercana al 45 %".

"No le pueden pedir a ningún diputado que voten un presupuesto que dice esto. Usted dijo que el año que viene en diciembre el dólar va a estar a $ 50. ¿Cuál es el dólar que espera tener el año que viene y por qué nos pide votar un presupuesto que dice cualquier otra cosa?", cuestionó.

En ese sentido, Kicillof señaló que "este presupuesto nació muerto", al tiempo que señaló que a raíz de las declaraciones del propio Gobierno, queda expuesto que el proyecto es una mentira. Por ello solicitó rehacer la iniciativa.

"Es un presupuesto cuya única política es el ajuste. Ustedes tienen que dar soluciones a quienes experimentan problemas graves hoy. El presupuesto trae desgracias. El único valor que no paga en términos reales es el pago de intereses de la deuda", agregó.

Por último, el diputado remarcó que el proyecto afecta a todos los sectores de la sociedad: "Este presupuesto no sólo está mal en las estimaciones macro, no sólo es mentira sino que ademas produce daño en todos los sectores de la sociedad. Su función es cuidar a esos sectores de la sociedad. ¿Qué novedades nos trae? El presupuesto hay que rehacerlo con lo que firmó con el FMI. El que manda es el pueblo, no el FMI".