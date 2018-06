Axel Kicillof destrozó al Gobierno y dejó un mensaje para las elecciones 2019

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que el kirchnerismo va a "volver en 2019".

El ex ministro de Economía habló con vecinos en el paseo General Navarro y aseguró que "los funcionarios del gobierno nacional privilegian el negociopor sobre la decisiones que tienen que tomar”.

"Ahora han inventado el término conflicto de intereses. ¿Qué sería conflicto de intereses? ¿Que un funcionario toma una decisión desde el gobierno, en un cargo de Estado, para favorecerse a sí mismo, a eso llaman conflicto de intereses?, apuntó.

Y consideró que el gobierno "le ha puesto tapones en los oídos a mucha gente para que no pueda escuchar". "Yo les vengo a decir que no nos vamos a resignar, que no nos van a ganar con esa estrategia, que vamos a volver en 2019”, resaltó.

En cuanto al camino a seguir para ganar las elecciones presidenciales del próximo año, consideró que “hay que hablar con todos. No hay que ir a refregar nada porque ahí, ganan ellos".