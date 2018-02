El Ministerio de Cultura resolvió dar de baja el ballet nacional de Danza y generó el fuerte descargo del bailarín Iñaki Urlezaga.

Pablo Avelluvo decidió "discontinuar el financiamiento de la Compañía de Danza Clásica Danza por la inclusión, que funcionaba con dirección artística de Iñaki Urlezaga y en el marco de un convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de San Martín".

El proyecto lo integraban 60 bailarines argentinos y de países limítrofes. Había comenzado en 2013 en el área de Desarrollo Social.

Con la nueva gestión de Cambiemos, se resolvió su traspaso ministerial en 2017 y la compañía pasó a la órbita de Cultura, a cargo del ministro Avelluto, quien decidió ajustar y darlo de baja para ahorrar 30 millones de pesos. El bailarín clásico Urlezaga emitió un durísimo comunicado.

EL COMUNICADO DE IÑAKI URLEZAGA

Impotencia, tristeza, desolación son las primeras palabras que vinieron a mi cabeza ayer cuando me comunicaron desde el Ministerio la decisión de bajar al ballet nacional Danza.

El "enojo" por supuesto también afloro en mi porque soy un artista argentino y así como el océano se formó gota a gota, este Ballet se estaba formándo día a dia, le faltaba seguramente mucho por crecer, pero fue mucho tambien lo que se logró en tan solo 4 años de existencia. Como no enojarme o revelarme frente a la decisión que considero más contraria al arte?? por qué no se fortaleció el espacio en lugar de quitar una fuente de trabajo y lugar de expresión logrado solo con esfuerzo y trabajo de calidad?? Por que no se decidió la alternativa de construir apostando a un modelo de compañía joven y diferente en un país que tiene un vacío enorme en la danza clásica nacional ??? Esta última opción hubiera sido tal vez el camino más difícil de transitar , el mas trabajoso porque hay que tener decisión para emprenderlo y decisión para llevarlo a cabo, pero el trabajo puesto sobre la mesa por esta compañía bien lo valia y los frutos recogidos serían muchos.

Como no sentir una mutilación frente a una realidad contraria a la cultura??? Como no sentirme vacío cómo artista y argentino despues de todo lo que me consta que los integrantes de la compañía dimos para que el país tenga un espacio nacional para la danza clásica como se estaba construyendo con "Danza"?

Solo me resta agradecer a cada bailarín que apostando a este espacio audiciono ante la convocatoria del Ministerio para ingresar por puntaje a ser parte del Ballet, a los técnicos, maestros, producción, kinesiologos, pianistas, orquestas, que han pasado por este espacio para la danza clásica de mi pais porque yo pude ver con mis ojos y mi corazón lo que han dado día a día para formar algo de calidad, serio, profesional y limpio, sobre todo limpio.

Ni un solo dia me ausente al trabajo por eso puedo hablar y contarlo desde adentro, y cada día que fui a trabajar lo hice pensando en que más podía aportar desde mi experiencia para que está compañía crezca y florezca por el camino correcto.

Gracias tambien a cada Teatro, institución, director de orquesta, coreógrafos, escenografos, vestuaristas que nos han acompañado y ayudado a dar todo lo que pudimos hacer, y por último no quiero dejar de agradecer al público que hizo de esta compañia un lugar único e irrepetible para bailar agotando cada espacio donde el ballet se presento, desde Palpala a Usuhuaia.

Iñaki Urlezaga.