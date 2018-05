Comisiones del Senado se encaminan a firmar mañana el dictamen del proyecto impulsado por la oposición para suspender aumentos de tarifas de servicios públicos y retrotraer los valores a noviembre de 2017, que ya tiene media sanción de Diputados.

Así lo indicó el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, quien ratificó la decisión de firmar ese dictamen. En esa línea, gobernadores del PJ no asistirán este martes al plenario de comisiones en la Cámara alta previsto para discutir el proyecto, y le allanan el camino a sus senadores para firmar el dictamen.

Pichetto dijo que "no hay propuesta alternativa del Gobierno Nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles último y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados".

La reunión de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía y Minería fue convocada para este martes a las 11:00 en el Salón Illia. Pichetto le había dado un ultimátum al Gobierno hasta ese plenario para formular una propuesta alternativa, mientras la Casa Rosada ratificó la decisión de vetar la ley.

El Senado se encamina así a dictaminar a favor del proyecto opositor con media sanción en Diputados que prevé retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al primero de noviembre del 2017 e impedir que futuros aumentos para usuarios residenciales sean superiores a la variación salarial. Para ganar tiempo, el oficialismo había convocado a los gobernadores, pero la cita no prosperó.

Este lunes, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien sin embargo no estará presente en el Senado: en su lugar enviará a un funcionario de la empresa energética provincial.

En tanto, al justificar su ausencia al plenario de comisiones, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, adujo "motivos de agenda", pero lo cierto es que olfateó que no estaban dadas las condiciones políticas para cuestionar de manera presencial un proyecto que tiene muchas posibilidades de conseguir dictamen favorable.

La semana pasada, el mandatario cordobés había reclamado al Senado no apoyar la ley para frenar los aumentos de tarifas. "Quiero reiterar mi posición: el Congreso no debe fijar tarifas, por lo tanto el Senado no debe aprobar la ley", había escrito en su cuenta de Twitter, pese a que los diputados de su espacio le habían dado la espalda al votar a favor del proyecto. Sin embargo, ante la versión de que se trate un proyecto mucho más moderado con eje en la disminución temporal del IVA, Schiaretti no ocultó su adhesión: "Es necesario aliviar el costo de las tarifas de servicios públicos a las familias argentinas".