Audios de la nueva extorsión: "El laburo nuestro vale 250.000 dólares"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Ya son dos los casos de extorsión, uno el denunciado por Pedro Etchebest y otro por la familia Barreiro, cuyo pater familia, Ricardo, fue detenido en la causa de las fotocopias de los cuadernos y uno de sus hijos, Pablo, era amenazado con correr la misma suerte por su trabajo como secretario de CFK.

Los hermanos Pablo y Sebastián Barreiro hicieron lo mismo que Etchebest. Grabaron una serie de conversaciones, entre ellas una con el abogado Luis Vila, que fue quien patrocinó a su padre al inicio de esta causa pero luego se alejó. Esta reunión fue para arreglar la situación de su padre Ricardo.

A cambio de mejorar su situación, el letrado expone los avances en la causa que gestionó, como “hablar con Stornelli, con Bonadío” y “frenar la presión mediática”, pero aclara que para continuar es necesario pagar sus honorarios: 250.000 dólares. De esta manera, queda claro que Stornelli llegó a los hermanos Barreiro por dos vías: Carlos Liñani, quien quiere servir como conexión con Marcelo D’Alessio, y el abogado Luis Vila.

El Destape accedió al audio de la conversación, en los que se evidencia las diferentes ofertas de Vila a los hermanos Barreiro y su nexo con el fiscal Stornelli para arreglar su situación judicial.

“El laburo nuestro vale 250 mil”, explica Vila. Los hermanos Barreiro, casi temerosos de preguntar, deslizan si se refería a pesos argentinos, pero el abogado recalca: “Dólares. Con 250 mil pesos no se puede ni pensar en trabajar eso. Es un tema que va a llevar mucho tiempo”.

vila 2_01.mp3

Ante la imposibilidad de los hermanos de llegar a tal suma de dinero, Vila hace otro ofrecimiento: “Yo necesitaría para continuar en el caso, cobrar 100 lucas. Y después me dirás vos ‘tengo que vender un departamento, me va a ayudar alguien’”.

En cuanto al cuestionamiento por la facturación de lo pedido, el letrado explica: “Te voy a dar facturas. No por ese número, obviamente, pero te voy a dar facturas (…) El trabajo normalmente se cobra mano a mano, billete contra la mano, vamos a trabajar. Es lo que venimos haciendo nosotros desde el día de la indagatoria de tu padre”.

vila 2_02.mp3

“Me meten en un lio a mí. Porque tengo que responder a mi socio, al estudio, con un caso en esas condiciones. Moví todo el estudio, hablamos con Stornelli, con Bonadío, con este, con el otro”, presiona Vila, ante la indecisión de los hermanos Barreiro por los altos honorarios. Y aunque resalta que su trabajo frenó la “presión mediática”, aclara que el trabajo durará como mínimo “3 años”.

vila 2_03.mp3

La última oferta de Vila es pagar por los servicios ya brindados y retirarse de la causa: “Si yo te tengo que decir, con 50 lucas estamos a mano, yo te dejo bien parado con Stornelli, con el juzgado, y me retiro. Y queda la puerta abierta para que el día de mañana me digas ‘mirá Luis, junté, te necesito, se me enkilombó’, y nos sentamos de vuelta. Me apenaría porque ya tenemos la bocha largada”.

vila 2_04.mp3

“Yo ahora digo que me desvinculo de la defensa porque esta gente no pudo reunir mis honorarios, sabes que cobramos caro, no se pudo hacer”, cuenta Vila.

Los hermanos Barreiro indagan por la persona a la que el letrado debe rendir explicaciones y aparece el nombre del fiscal Carlos Stornelli: “En este momento, quien maneja esa voz, por esta estrategia que usamos, es Stornelli. El que está esperando al resto de la jugada es el ‘Gordo’. Claudio (Bonadío) le dijo ‘manéjalo vos’, en el sentido de, cómo compró la estrategia este chico Stornelli, Bonadío lo que le dijo a mi socio (Fernando Archimbal) ‘es vos y Luis (Vila) están hablando con Carlitos, macanudo, sigan adelante. Y ahí fue donde mi socio dijo ‘puede que tomemos la defensa del padre’. Bueno, eso sería mejor. Y hasta ahí quedó. Porque ahora tengo que avanzar con algo concreto, tengo que jugar”.