Silvina Lucía Krawczyk, marina mercante y hermana de Eliana Krawczyk, la única mujer en el ARA San Juan, fue la voz más contundente al pedirle explicaciones al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y le lanzó una fuerte frase contra la desidia del Gobierno.

Krawczyk es la voz más escuchada en los audios filtrados de una reunión entre allegados a los tripulantes del submarino desaparecido y Aguad, que fueron revelados por el periodista Andrés Klipphan en Infobae. Allí, la mujer recrimina la actitud del presidente Mauricio Macri, la falta de interés en el rescate de la nave y los marinos y pide explicaciones sobre las órdenes dadas desde tierra.

En medio de sus reclamos, la marina mercante, apuntó contra las políticas de Macri y disparó un reclamo contundente contra el ministro: "¿Cuánto va a durar esto? ¿Años? ¿Cuánto? ¿Usted? ¿Cuánto le queda de ministro de Defensa? Haga un decreto para que el próximo gobierno continúe con la búsqueda, y así dure 25 años. ¿Tiene tanta afinidad con los decretos? Hágame un decreto para que en 25 años encuentre el submarino".

"Esto no puede quedar así. Es la peor tragedia que ha pasado en la Argentina desde el hundimiento del Belgrano. Yo necesito que usted y el Gobierno me den las explicaciones de dónde está mi hermana. Y no sé qué fobia les tienen a las cadenas de comunicación. No vi al Presidente con la entereza que tenía mi hermanita defendiendo a la Patria, no lo vi apoyándonos. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando", remarcó.

Entre sollozos, Krawczyk no cesó en el pedido de respuestas ante un Aguad que optó por hacer silencio. "¿Quién fue el que carajo dio la orden de tierra para que ese maldito buque continúe con el 50% de la capacidad reducida su navegación a Mar del Plata? ¡Era mi hermana! ¡Y no lo vi al Señor Presidente con entereza!", sentenció.