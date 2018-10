SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Juan Amorín publicó en exclusiva en El Destape, los audios donde el diputado de Cambiemos por Tierra del Fuego, Carlos Gastón Roma, admite que falsificó avales electorales y diseño facturas truchas para justificar gastos de la campaña en las elecciones de 2015.

"¿Qué política van a seguir si ya empezamos con una mentira?", cuestiona Hernán Lamoretti, la persona con la que el diputado mantiene un diálogo, a lo que el legislador oficialista contesta: "¿Pero vos pensás que la política es todo honestidad y transparencia?".

Y continúa: "La política lo que más tiene es pragmatismo. Si vos querés tener un candidato en una banca, si las reglas del juego no las podés cumplir en ese momento, ser pragmático...si no violas ningún pacto extraño me parece que no".

El diputado culmina el diálogo con afirmando que el planteo de su compañero "es una cuestión moral medio compleja".

Roma enfrenta una causa penal por los delitos planteados, donde incluso fueron aportados los audios difundidos por El Destape. La causa está en el juzgado Federal de Tierra del Fuego Federal y los propios denunciantes, integrantes del PRO, acusaron al magistrado Federico Calvete de "cajonear el expediente".