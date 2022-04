¿Ya nació Índigo?: el misterioso mensaje de Ricardo Montaner que generó furor

Ricardo Montaner levantó sospechas de que ya nació Índigo, el bebé de Evaluna y Camilo: el extraño mensaje que publicó.

Ricardo Montaner volvió a despertar sospechas sobre el nacimiento de su nieto Índigo, el bebé que esperan su hija Evaluna Montaner y su esposo Camilo. Después de muchos días de incertidumbre, rumores y mucha confusión entre sus fanáticos, el músico publicó un mensaje muy misterioso en sus redes sociales que generó aún más desconcierto.

En reiteradas ocasiones, la familia Montaner reveló que el 8 es su número cábala. Es por esto que varios de sus fans creen que el nacimiento del bebé podría haber sido programado para ayer, viernes 8 de abril de 2022. Montaner hizo alusión a esto en su cuenta de Twitter y despertó grandes sospechas de que, quizás, Índigo ya nació.

Una cuenta de Instagram llamada @lomaspopucom hizo esta observación y lanzó una teoría. “Ojo, no se olviden que los Montaner tienen una obsesión con el número 8. Es un número especial para ellos. Para mí que quieren que Índigo nazca ese día, o lo quieren confirmar ese día”, publicó.

En medio de toda esta espera, Ricardo validó esta teoría y twitteó: “Abril cae 8 todo el mes…”. Sin embargo, terminó generando aún más preguntas. “Montaner, no me hagas esto. Me duele, me destruye no saber si nació o no Índigo”, le comentó una fanática, totalmente desesperada por el misterio, mientras la gran mayoría de sus seguidores le enviaron mensajes de felicitaciones, dando por hecho que el bebé ya había nacido.

Esta cábala familiar comenzó cuando los Montaner notaron varias coincidencias con el número 8: que Ricardo había nacido un 8 de de septiembre de 1957, que su esposa Marlene Rodríguez nació en agosto (mes número 8) y que el apellido “Montaner” tiene 8 letras. Por este y otros motivos más, varios usuarios de las redes creen que la familia Montaner es una especie de “secta”, versión que ellos mismos desmintieron con mucho humor. Por ahora, no hay ninguna información oficial sobre el nacimiento de Índigo.

Los rumores sobre el nacimiento de Índigo

El primer rumor que salió al respecto aseguraba que Índigo había nacido los primeros días de abril pero que Evaluna y Camilo no tenían el permiso para contarlo porque le habrían vendido la primicia a un importante medio de Estados Unidos. Montaner se encargó de desmentir esta versión y twitteó: “Calma. ¡Todavía falta! Impresionante la carrera por ver quién dice y quién llega primero”.

Hasta ahora, lo poco que se sabe sobre Índigo es que Evaluna dará a luz en su casa, en parto natural y con la asistencia de una partera. “Yo creo que va a nacer en la próxima semana cuando ya hayan llegado Mau y Ricky, que están en España viajando para acá, para estar todos juntos a la espera de la llegada de Índigo. No sabemos si es nena o nene, va a nacer en casa a través de una partera, como nací yo hace 60 y pico, de forma natural, en agua”, reveló Montaner.