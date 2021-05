WhatsApp no limitará las funciones de los usuarios que no acepten sus nuevas condiciones de uso

Los usuarios que no acepten la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp no tendrán ningún acceso limitado a sus funciones, de forma contraria a lo que la empresa indicaba a principios de mayo, cuando anunció que los que no lo hicieran verían limitado el servicio de manera progresiva.

31 de mayo, 2021 | 12.28

Los usuarios que no acepten la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp no tendrán ningún acceso limitado a sus funciones, de forma contraria a lo que la empresa indicaba a principios de mayo, cuando anunció que los que no lo hicieran verían limitado el servicio de manera progresiva. La compañía ha indicado en su Centro de Ayuda que "no se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", en la cual se han incluido los cambios en las condiciones del servicio. MÁS INFO Celulares WhatsApp: la nueva estrategia de los hackers para robar tu cuenta La nueva decisión supone que no existe ninguna consecuencia por no aceptar la nueva política de Condiciones y Privacidad lanzada en la actualización disponible desde el 15 de mayo, al menos en este momento. La empresa ha asegurado que "la mayoría de los usuarios que vieron la actualización la aceptaron", e indica que seguirán mostrando una notificación en la aplicación a aquellos usuarios que no hayan aceptado las nuevas condiciones. WhatsApp anunció a principios de enero que no aceptar las nuevas condiciones de uso, que incluyen una nueva política sobre los datos que la app recopila sobre los usuarios y su tratamiento, conllevaría la eliminación de la cuenta. Tras ello, la actualización que incluía las nuevas condiciones se postergó desde febrero hasta el 15 de mayo. Posteriormente, la empresa se retractó, e informó en febrero de que no eliminaría las cuentas y de que lanzaría recordatorios periódicos a los usuarios, limitando algunas funciones disponibles. La empresa cambió el criterio a principios de mayo, momento en el que indicó que los usuarios que no aceptaran las condiciones de la actualización del 15 de mayo irían viendo las funciones limitadas de manera progresiva con el paso de las semanas. *Con información de EuropaPress.