Whatsapp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Cuenta con más de 2.500 millones de usuarios, aunque está muy alerta a lo que sucede con Telegram, que en los últimos meses sumó muchísimos clientes y ya superó los 500 millones. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de la aplicación de color verde y blanco tomaron una drástica decisión de cara al futuro: eliminará las cuentas de muchísima gente.

¿Qué tipo de cuentas eliminará Whatsapp?

De acuerdo a lo que anunció la empresa, todos aquellos usuarios que usen aplicaciones no oficiales como Whatsapp Plus, GB Whatsapp u otras afines, no tendrán la posibilidad de usar más el servicio. La única condición es que las desinstalen y utilicen tan sólo la original.

Según precisó la reconocida compañía estadounidense, que actualmente pertenece a Facebook, las aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y de ninguna manera cumplen con las condiciones de uso, ya que carecen de herramientas que puedan validar la seguridad. Por lo tanto, esto significa un peligro para los celulares y tablets de los usuarios.

En caso de que pretendas instalar la versión oficial de "Whatsapp Messenger", lo que debes hacer es dirigirte a la aplicación verificada que figura en el Play Store (Android) o en el Apple Store (iPhone). Descargala y no instales ningún tipo de app que afirme tener relación con la mencionada empresa.

Otra opción, en caso de que desees cambiar de mensajería móvil, es instalar Telegram. La misma se ha hecho popularmente conocida por ser "más segura y confiable" que Whatsapp. ¿En qué se diferencia? Desde sus inicios denuncia los problemas de seguridad de la aplicación de Facebook y se esfuerza por dar soluciones para hacer más privados los chats. De esa forma, fue el primero en incluir conversaciones cifradas, mensajes que se autodestruyen y otras funciones que apuntan a la protección de la información de los usuarios.

