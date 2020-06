Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que agregar en forma obligatoria a una persona que no deseamos tener entre nuestros contactos. Quizá por la necesidad de realizar un trámite, una consulta o demás, la privacidad de tu foto de WhatsApp, tus historias y tu estado pasan a ser visibles para este ser humano y no precisamente porque esté dentro de tu círculo. Por eso, muchos usuarios del servicio de mensajería se preguntan algo que sí es posible y no todos conocen: cómo enviar un texto sin necesidad de agendar un nuevo nombre en el celular.

El proceso, que puede realizarse en la computadora con WhatsApp Web o con la versión movil del servicio, puede llevarse a cabo gracias a una API que puede preconfigurar el envío de mensajes desde un link al que puede personalizarse y realizarle los ajustes pertinentes.

De este modo, debemos cambiar la parte final (donde dice "número") por el teléfono al que queremos contactar con el código del país, código de área y sin el símbolo +. Por ejemplo, si deseamos hablar con el teléfono 11-1212-1212 debemos escribir 541112121212. Todos los prefijos mundiales pueden encontrarse fácilmente en los buscadores, si es que no los conocemos. Por lo pronto, el de Argentina es el +54.

Esta dirección web la copiamos y pegamos en nuestro navegador (ya sea del móvil o de la computadora de escritorio). Al ingresar a la misma, una ventana nos preguntará si queremos chatear con el número elegido. Allí es cuando debemos presionar un botón verde que expresa "continuar al chat". Y listo, serás redirigido a la ventana de chat con ese contacto que no tenés agendado. Y del cual no podrás ver el nombre tampoco, claro.