Ahora, la operadora macrista se metió con el 'Diez'.

La periodista macrista Viviana Canosa volvió a generar polémica al aire de El Nueve. Es que, como acostumbra en cada uno de sus envíos televisivos, quien conduce Nada personal se encarga de dejar clara su postura contra el Gobierno de Alberto Fernández. Pero más aún su fervoroso acompañamiento al ex presidente Mauricio Macri, a quien defendió de los dichos de Diego Maradona.

En esta ocasión, y tras las palabras del Diez sobre quien afirmó haber terminado su mandato el 11 de agosto de 2019, la periodista no tuvo mejor idea que burlarse del ídolo del fútbol argentino. Con un bastón en la mano, armada y en tono irónico, Canosa compartió le mensaje de Mauricio Macri afirmando que fue él quien decidió ponerle fin a la carrera de Maradona. Acto seguido, su panelista Pablo Caruso salió al cruce exclamando: "Che, pregunta respecto de la valentía de echar a Diego Armando Maradona, ¿no vamos a poner el mensaje en el que desmiente al expresidente?"

"Ponelo porque acá tenemos todas las voces. Es muy largo, casi un testamento. Te lo leo como Maradona, no terminamos ni mañana", lanzó Viviana Canosa, aludiendo a la dicción del Diez. Luego de este episodio, el panelista Javier Lanari leyó un fragmento de la publicación del Diego en Instagram y omitió las críticas directas hacia Mauricio Macri: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Eso es lo más importante que pone y bueno, después cuenta un poco la historia".

Indignado, Pablo Caruso pidió que se lean (también) las duras palabras de Maradona hacia Macri ya que eran las más importantes de su descargo. En tanto, Canosa prefirió hacer caso omiso y volvió a burlarse de Diego. "Hay que leerlo porque Caruso quiere que lo leamos. Esto, igual, no lo escribió Maradona ni en pedo".

"Ya lo dijo tu padre": Diego Maradona destrozó a Mauricio Macri en Instagram

Luego de asegurar que él fue quien decidió la salida de Diego Maradona de Boca Juniors, el propio Diez tomó la palabra y le contestó a Mauricio Macri a través de su cuenta personal de Instagram. No sólo habló de su adiós al fútbol, sino que también le recordó al líder de Juntos por el Cambio que fue él quien "le cagó la vida a dos generaciones de argentinos".

El mensaje de Diego Maradona a Mauricio Macri tras compararlo con Cristina Fernández de Kirchner

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".