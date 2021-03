Una mujer halló 7 kilos de vómito de cachalote valuados en USD 260.000

Siriporn Niamrin, de 49 años, una mujer tailandesa que tropezó con casi 260 mil dólares en vómito de cachalote

Una mujer en Tailandia no podía creer su suerte después de tropezar con casi 260.000 dólares en vómitos de cachalote, cerca de su casa en la playa. Su nombre es Siriporn Niamrin, de 49 años, y el pasado 23 de febrero caminaba por la playa, en la provincia de Nakhon Si Thammarat después de una tormenta cuando de pronto notó una masa arrastrada a la orilla.

Tras una inspección más cercana, notó que la sustancia olía a pescado, por lo que arrastró la masa lejos de la playa, creyendo que su hallazgo podría valer algo de dinero. Después de pedir ayuda a sus vecinos con el hallazgo de forma ovalada, Siriporn se sorprendió al saber que la sustancia era vómito de ballena, conocido como ‘ámbar gris’. Con 12 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de largo y un peso de alrededor de 7 kilos, el ámbar gris que encontró tiene un valor estimado de 259.616 dólares.

Para verificar la autenticidad del ámbar gris, Siriporn y sus vecinos acercaron una llama de fuego a la masa, lo que provocó que parte de ella se derritiera y luego se endureciera nuevamente después de enfriarse. Una prueba casera que sigue las propiedades de la sustancia.

Siriporn ahora está esperando que los expertos visiten su casa para confirmar que el bulto es genuino ámbar gris, el raro ingrediente utilizado en la industria del perfume. Ella dijo: “Si realmente tengo el ámbar gris genuino, puedo ayudar a mi comunidad una vez que encuentre un comprador”.

“Me siento afortunada de haber encontrado una pieza tan grande. Espero que me traiga dinero. Lo mantengo a salvo en mi casa y le he pedido al ayuntamiento que me visite para comprobarlo”, agregó la mujer.

El ámbar gris es producido por los cachalotes cuando los conductos biliares del tracto gastrointestinal producen secreciones para facilitar el paso de objetos grandes o afilados. Luego, la ballena vomita el mucílago que se solidifica y flota en la superficie del océano.

El trozo sólido tiene un olor desagradable al principio, pero después de que el mucílago se seca, desarrolla una fragancia dulce y duradera, lo que lo convierte en un ingrediente codiciado en la industria del perfume.

Esta sustancia puede llegar a estar valuada hasta en 53.000 dólares el kilo. Es decir, 53 dólares por gramo. Para darnos una idea más clara de lo que puede significar esta cantidad de dinero, podemos compararlo con el precio del oro: un gramo está en 38 dólares, prácticamente lo mismo que un gramo de cocaína en muchas partes del mundo.

En abril de 2016, una bola de ámbar gris de 1,5 kilos encontrada en Lancashire se vendió por 69.602 dólares, mientras que en noviembre del mismo año, tres pescadores omaníes encontraron 80 kilos de ámbar gris y la vendieron por 2,9 millones de dólares.

Con las corrientes que fluyen desde el Mar de China Meridional, Nakhon Si Thammarat, donde Siriporn encontró el ámbar gris, tiene una historia de vómitos de ballenas en sus orillas.