¿Qué significa que un medidor de luz tenga una luz roja fuerte?

qué significa la luz roja en el medidor de luz

Hay una serie de señales que las personas deben prestar atención en relación con los medidores de electricidad que se encuentran en cada hogar para evitar dolores de cabeza con la instalación o como también en el precio de las facturas. Algunos emiten una luz roja con una fuerte intensidad, que surgiere el llamado a un electricista porque hay un problema que se está gestando.

Desde hace un tiempo, las empresas de electricidad se encuentran aplicando una serie de renovación de los equipos eléctricos que se colocan en la puerta de cada hogar para obtener con mayor precisión el consumo. Los nuevos medidores son digitales, y cuentan con un led que emite una luz roja que no debe pasar desapercibida al momento que se la visualice.

"En argentina se reemplazó este por un medidor digital. Cuando la luz está encendida de esta manera con rojo fuego y no titila significa que la casa no está consumiendo", expresó El Profe Villar, en su canal de YouTube. En el fragmento, se puede apreciar que el aparato emite una fuerte señal que llamará la atención de las personas. El accionar recomendado es acudir a un profesional.

Hay dos motivos por los cuales no se debe dejar pasar por alto esta advertencia. En primer lugar, la presencia de luz roja advierte que la casa no está consumiendo electricidad y puede ser producto de un desperfecto en la instalación. Se recomienda revisarla para que se pueda hacer uso de los electrodomésticos. Por otro lado, la luz también es una señal para los inspectores de Edesur o Edenor cuando revisan los medidores, ya que la presencia de iluminación en la casa podría significar la utilización de una conexión clandestina.

¿Mito o verdad?: por qué no hay que dejar el cargado del celular enchufado si no se usa

Hay un mito que circula en el boca a boca de la sociedad de que no se recomienda dejar conectados los cargadores de los teléfonos, debido a que estos pueden calentarse y producir un incendio. Además de que se dañan y esto puede expandirse a la vida útil del dispositivo que necesitamos recargar. Sin embargo, los profesionales dan una importante advertencia.

Los cargadores de celulares o tablets no condensan energía cuando no hay ningún dispositivo conectado. Además, se debe considerar que no es el mismo el consumo de electricidad, ya que es uno mínimo y que no va a generar impacto en la boleta que llegará a fin de mes. En caso de que un cargador se caliente con el paso de las horas mientras se encuentre unido a un enchufe es una señal de que dispone de un desperfecto o hay un error en los materiales utilizados en su composición.