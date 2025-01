¿Por qué no se recomienda retar a los perros y cómo se mejora su comportamiento?

La conducta de los perros no se corrige retándolos

Los perros pueden desarrollar determinados comportamientos que es mejor modificarlos a tiempo con el objetivo de evitar que su carácter sufra desviaciones, además de que se vuelva un conducta difícil de modificar. Sin embargo, los expertos recomiendan que no se debe retar al animal para pedirle que deje de hacer algo que no está permitido. La solución es otra.

Algunas acciones que los perros desarrollan pueden ser graciosas para las redes sociales, pero es necesario cambiarlas con el objetivo que esto no decante en otras consecuencias. Al momento de modificar estas actitudes, los profesionales en el cuidado de las mascotas entienden que se debe aplicar un procedimiento alejado del reto como se hace con los niños y las niñas cuando se comportan de manera inadecuada.

"Cortito. La reacción de este perrito al ser retado por su dueño cordobés", manifestaron desde Tendencias en Argentina, como figura el usuario en X (ex Twitter). "Cuando yo le digo basta es basta. ¿Qué es esto de andar ladrando como un loco en la pileta? Ojito con portarte mal. Tres veces te dije no ladres y seguís ladrando", expresó el hombre que está en la pileta e interactuando con el animal. Uno que caminó en dos patas para acercarse a la persona y lamerle la cara.

Lo primero a mencionar es que el reto no tiene que ser después de que el animal rompió algo o realizó sus necesidades en un lugar que no debía, ya que no tiene la misma capacidad que las personas para comprender que lo regañan por una cosa que hizo en el pasado. En caso de no estar presente en el momento, se debe evitar el reto y dedicarse a limpiar. Lo mejor es hacerlo en pleno acto, debido a que el perro comprenderá que la acción no es bien recibida.

También se recomienda evitar usar el nombre del perro en el reto. Si se comienza a usar, el animal va a tomar a la palabra con una señal de que hizo algo mal y se esconderá ante el llamado cuando queramos darle comida o compartir un momento juntos. Por último, lo más importante es no hablarle y explicarle que lo hecho no está bien, debido a que no entienden nuestro lenguaje y su capacidad de conocimiento pasa más por lo visual que lo auditivo.

alerta mascotas: cómo reconocer los signos de un golpe de calor

Así como las personas sufren las consecuencias de una clima con elevadas temperaturas, los perros también y es importante estar atentos a sus comportamientos para brindarles los cuidados que necesitan. Hay una serie de señales que permiten determinar que se encuentran sufriendo un golpe de calor.