Por qué no hay usar objetos de vidrio para calentar comida en el microondas

por qué no hay que usar vidrio en un microondas

No hay dudas que el microondas es un gran invento que permite recalentar comidas en pocos minutos y poder disfrutarlas en aquellas jornadas en donde no contamos con mucho tiempo disponible. Sin embargo, hay una recomendación que se le da a las personas y es que no hagan uso de vidrio cuando intentan colocan alimentos en el interior del aparato.

Se trata de un electrodoméstico que permite llevar a cabo una gran cantidad de funciones, pero una de las más utilizadas es la de calentar la comida. No importa si es de algo recién sacado de la olla que se enfrió o que quedó de una cena. El microondas da la posibilidad de contar con un plato como nuevo en una franja menor a los cinco minutos, debido a que un mayor tiempo quemará el alimento. Aunque no todos los objetos se encuentran permitidos.

El manual establece que no todos los recipientes se encuentran habilitados para calentar la comida. "Hoy aprendí que no hay que poner un plato de vidrio en el microondas", expresó Fran en X (Ex Twitter). La imagen del posteo muestra como el objeto se partió al medio y deberá ser desechado porque perdió toda su utilidad.

La explicación que se entrega es que no se deben colocar tazas o recipientes de vidrio que sean delgados dentro del microondas, ya que el calor los partirá. En cambio, si están permitidos aquellos objetos que dispongan de una densidad elevada. Son más resistentes y permiten que la comida pueda calentarse de manera eficiente. Eso sí, se recomienda tomarlos con un repasador al momento de sacarlos.

Otros recipientes que no están permitidos

Además del vidrio, el manual de uso del microondas señalan que tampoco deben colocarse objetos que sean metálicos o que tengan una parte cubierta con este material. Esto se debe a que es uno que conduce la electricidad y puede generar que atraiga las ondas eléctricas que el dispositivo utiliza para calentar la comida. Algo que puede desencadenar la presencia de chispas que provoquen un incendio.

Por otro lado, tampoco se aconseja calentar la comida en recipientes de plásticos. Se debe prestar mucha atención al momento de comprarlos, debido a que no todos se encuentran aptos para soportar las altas temperaturas que se desprenden dentro del electrodoméstico. El calor genera que el contenedor libere sustancias que son tóxicas para el organismo. Antes de adquirir uno, lo mejor es asegurarse que sea apto para este tipo de uso.

Recipientes permitidos

Los expertos señalan que los mejores recipientes para calentar la comida en el microondas son aquellos que se encuentran hechos 100% de porcelana o de barro. Esto se debe a que no conducen la electricidad, no desprenden toxinas y no se deforman ante la presencia de elevadas temperaturas. También ciertos objetos de vidrio, pero tiene que cumplir con las siguientes características: templado y grueso.