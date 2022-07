Perdió su mochila con 100 mil pesos y el colectivero tuvo un gran gesto

El emotivo momento se vivió en Córdoba y afortunadamente tuvo un final feliz. Conocé la historia.

El drama de un pasajero oriundo de Santiago del Estero tuvo lugar en la ciudad de Córdoba tras haber perdido su mochila con nada menos que 100 mil pesos. Sin embargo, le volvió el alma al cuerpo por el gesto de un colectivero que se volvió viral en las redes sociales.

Iván Avaca es el héroe que protagonizó un momento emotivo para un pasajero que perdió su mochila con 100 mil pesos dentro. El hombre era de Santiago del Estero y había viajado a Córdoba por trabajo, pero una urgencia familiar obligó que vuelva a su provincia.

Por tal motivo, una vez finalizado el recorrido, se bajó del colectivo muy apurado olvidándose sus pertenencias, con lo que eso significaba. "Se bajó en la terminal rápido para tomarse un taxi", contó Iván a la radio Suquía.

"Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío", sostuvo el colectivero, quien rápidamente tomó la decisión de advertir al pasajero sobre lo sucedido. A través de un compañero suyo, logró encontrar al hombre santiagueño para devolverle lo suyo.

"Solo hablé por teléfono y tenía una felicidad enorme por volver a encontrar esa plata", contó. Su compañero relató lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook y reconoció el gesto que tuvo Iván: "Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano".

