La Mona Jiménez cantó un hit de Charly García con Inteligencia Artificial

El artista del cuateto hizo una dupla con el rockero Charly García en un encuentro creado en su totalidad por la Inteligencia Artificial.

Pocos hubiesen imaginado que los caminos de "La Mona" Jiménez y Charly García, improbable dupla de la que solo se conoce una fotografía juntos y un homenaje de "La Mona", se cruzarían en una recreación por Inteligencia Artificial de un hit del rockero de bigote bicolor en voz del artista cuartetero. Lo cierto es que dicha fantasía se hizo posible gracias a los avances tecnológicos y a la idea de un músico que pensó en juntar a los dos artistas.

El músico y compositor Ángel Arturo Vega, a quien se conoce como "Tere" en el ambiente de la música, es el autor de esta mezcla entre la canción de Charly y la voz de "La Mona" en el hit Me siento mucho mejor. En declaraciones a Cuarteteando, el autor de esta idea explicó cómo hizo para lograr la voz de "La Mona" y pegarla a la pista que debió grabar aparte: "A la IA hay que darle un audio de referencia para que pueda crear la voz".

"Mi sueño era encontrar algún cassette viejo con temas que 'La Mona' nunca haya grabado. La idea era hacer un tema que me hubiese gustado que cantara él", sumó. Según informó Cuarteteando las voces que Vega usó de "La Mona" corresponden a dos momentos del artista, en 1987 y 1988.

Además, el creador de este cruce entre Charly y "La Mona" reveló cuál será el paso siguiente que tiene planeado para el artista popular al anunciar que le gustaría lograr que "cante un tema de Phil Collins, con su voz de esa época, pero en español".

El doloroso reclamo de la hija de La Mona Jiménez

Natalia Taddei, la hija de La Mona Jiménez que pudo saber su identidad tras un arduo proceso en la Justicia, contó su verdad en la televisión y lanzó una durísima acusación contra su padre. "No me habló más", confesó la mujer que lucha por ser querida y aceptada por el artista de cuarteto.

Invitada a A la Tarde (América TV), Natalia contó cómo su fueron su serie de encuentros frustrados con su papá tras el resultado positivo que arrojó la prueba de ADN: "Tenía pensado ir (a la casa de La Mona), tocar timbre y decir 'vine a hablar con el patriarca de la casa y que me atienda', porque de acá no me voy". Atentos a dichas palabras, los panelistas de Karina Mazzocco le preguntaron a la mujer: "¿Quién es el patriarca?, ¿Juana o "La Mona"?".

"Le aclaré que quería hablar con la señora Juana (exesposa de La Mona, aunque conviven juntos), con él no. Ella, amablemente, me atendió. (...) Antes de tener el ADN intenté un montón de veces (conectarse con su padre) y todo el tiempo yo podía acceder a él. Desde el día que llegó a su casa la cédula, no me habló más. Sé que le dijo a mi madre que estaba enojado porque había hecho este proceso en Tribunales. Mis hijos me impulsaron a hacerme el ADN y decírselo a mis hijos y mi familia", sumó Natalia.