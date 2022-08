Insólito: robó una casa, pero antes de irse le dio un abrazo a la dueña

Un increíble episodio sucedió en la localidad bonaerense de Bahía Blanca y la mujer aseguró que el ladrón no le hizo daño.

Una situación muy peculiar ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca. Un hecho de índole policial se transformó en una historia insólita: un ladrón entró a robar a una casa, se llevó varias pertenencias, pero antes de huir, abrazó a la dueña y le dijo que lo hacía para darle de comer a sus hijos.

Pasadas las 19 horas del lunes 29 de agosto, un hombre entró a una casa y robó 10 mil pesos, una cartera, un celular y hasta pastillas de Clonazepam. La mujer de 55 años radicó la denuncia en la comisaría segunda de Bahía Blanca, pero relató cómo fue el increíble episodio.

"Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos", contó quien fue abordada por el delincuente al momento de ingresar a su domicilio, luego de pasear a sus perros. Lo particular de esta situación es que antes de irse, le dio un abrazo, se fue a pie y le advirtió: "Me recomendó que no deje más la puerta sin llave".

La Policía finalmente dio con su paradero tras haber analizado las cámaras de seguridad, y según se supo, se había escapado del penal de la localidad de Viedma, Río Negro. "Doy gracias a Dios que no estaba armado, fue un mal momento y estoy bien”, concluyó la damnificada, quien brindó declaraciones a distintos medios.

Perdió su mochila con 100 mil pesos y el colectivero tuvo un gran gesto

El drama de un pasajero oriundo de Santiago del Estero tuvo lugar en la ciudad de Córdoba tras haber perdido su mochila con nada menos que 100 mil pesos. Sin embargo, le volvió el alma al cuerpo por el gesto de un colectivero que se volvió viral en las redes sociales.

Iván Avaca es el héroe que protagonizó un momento emotivo para un pasajero que perdió su mochila con 100 mil pesos dentro. El hombre era de Santiago del Estero y había viajado a Córdoba por trabajo, pero una urgencia familiar obligó que vuelva a su provincia.

"Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío", sostuvo el colectivero, quien rápidamente tomó la decisión de advertir al pasajero sobre lo sucedido. A través de un compañero suyo, logró encontrar al hombre santiagueño para devolverle lo suyo.

"Solo hablé por teléfono y tenía una felicidad enorme por volver a encontrar esa plata", contó. Su compañero relató lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook y reconoció el gesto que tuvo Iván: "Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano"