Fue a un telo con su pareja y sufrió un insólito robo dentro del lugar

La víctima inició una campaña de "escrache" en las redes sociales ya que el establecimiento no se hace cargo del hecho.

Un insólito hecho de inseguridad tuvo lugar en un hotel alojamiento de La Plata y la víctima inició un escrache hacia el establecimiento que se volvió viral en las redes sociales. Precisamente, la situación surgió luego de que el lugar no se hiciera cargo de los daños causados a su cliente mientras el se encontraba dentro de la instalaciones.

La situación se dio a inicios de diciembre, cuando Ariel ingresó junto a su pareja al estacionamiento del hotel alojamiento "Hotel 1" de La Plata. El joven ingresó cerca de las 22:30 de la noche para compartir unas horas de pasión, pero se llevó un gran disgusto cuando entró un ladrón y se robó su auto.

Según captaron las cámaras de seguridad, una vez que la pareja ingresó al hotel a esperar por su habitación, un delincuente ingresó al estacionamiento y se llevó el Volkswagen Gol GL sin ninguna dificultad. “Eran las 00.30. Ingresé nuevamente a informarle a la recepcionista y me manifestó que eso no es una cochera, que ellos no se hacían responsables”, explicó el damnificado sobre el hecho el diálogo con el medio 0221.

"Lo raro es que en el tiempo que entré y se demoraban en darme las llaves de la habitación es el momento en que me estaban robando el auto", continuó Ariel. El joven inició una campaña de escrache en las redes sociales e incluso ofreció una recompensa para quién encuentre el auto, ya que no pudo volver a dar con su vehículo.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Se escapó al telo antes del partido de Argentina y tuvo el peor final

Una desopilante historia tuvo lugar en las redes sociales y fue relatada por una mujer, quien se sorprendió tras haber encontrado la camioneta de su pareja en la puerta de un albergue transitorio. Esta situación despertó todo tipo de reacciones y se volvió viral en Twitter.

Horas después de que la Selección Argentina perdía contra Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022, ocurrió un episodio inesperado. Una mujer se encargó de contarlo en su cuenta de Twitter: "Si se sienten mal porque perdió Argentina, les cuento que yo hoy encontré la camioneta de mi marido en la puerta de un telo muy económico", indicó para la sorpresa de todos.

La historia viral en redes sociales.

La gente se mostró tan sorprendida, que interactuó con la autora del tuit y el posteo se viralizo a las pocas horas, con infinidad de reacciones. Más de 124 mil me gustas tuvo la insólita experiencia en contexto de Mundial.

Aunque no lo dijo, se presume que inmediatamente la mujer cortó su relación con su pareja, y los usuarios de Twitter no desaprovecharon el momento para expresar su opinión al respecto. "Asco los hombres"; "Pregunta seria, ¿No esperaste hasta que salga? No para hacer lío, pero para la certeza y para que no te lo pueda negar”, fueron algunos de los comentarios.