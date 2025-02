Fácil, rápido y barato: cómo hacer un soporte de celular en cinco pasos

Cómo hacer un soporte de celular con cartón.

Al momento de colocar el celular sobre una superficie, son varios lo que buscan que este quede suspendido para que no se dañe, ensucie o se moje ante la posibilidad de que se derrame un líquido. Aunque esos problemas parecieran ser cosa del pasado, porque un tutorial casero permite reciclar cartón y armar un soporte de gran resistencia.

Además de evitar que sufra daño, los soportes son muy utilizados por las personas para poder realizar filmaciones, videollamadas o disfrutar de algún video. Una buena manera de tener uno es recurrir a las cajas de cartón que se encuentran en cada hogar y que muchos no saben muy bien cómo reutilizarlas.

Cómo hacer un soporte de celular con cartón.

"¿!Por qué no lo supe antes !? Explicación de cómo hacer un mini trípode para tu celular con un pequeño pedazo de cartón", expresó Arteymas_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el video, se recomienda tener un trozo de cartón de un tamaño similar al del dispositivo para que el peso de este no lo rompa.

¿Cómo armar un soporte casero?

Primer paso: medir el celular contra el cartón y cortarlo por encima de su mitad.

medir el celular contra el cartón y cortarlo por encima de su mitad. Segundo paso: doblar el pedazo por la mitad y, con una regla, realizar una línea diagonal hacia uno de los extremos.

doblar el pedazo por la mitad y, con una regla, realizar una línea diagonal hacia uno de los extremos. Tercer paso: luego, colocar la regla de manera vertical, con un pulgar de distancia desde la base hacia el centro, se realiza un línea pequeña.

luego, colocar la regla de manera vertical, con un pulgar de distancia desde la base hacia el centro, se realiza un línea pequeña. Cuarto paso: unir la línea diagonal con la vertical para que quede delimitada la parte que luego se recortará.

unir la línea diagonal con la vertical para que quede delimitada la parte que luego se recortará. Quinto paso: se recomienda recortar la parte superior del cartón para que esto permita generar un soporte que sostenga al celular.

Cuál es el porcentaje ideal para cargar la batería del celular

Uno de los comentarios que más suele verse en las redes sociales es que las personas se quejan bastante de que la batería de sus celulares no duran lo suficiente cuando deben usarlo fuera del hogar. Esto provoca que muchos consideren la idea de un cambio o comprar una batería externa con el fin de alimentar al dispositivo porque no siempre hay un enchufe para cargarlo.

Por lo general, el daño sobre esta parte de los celulares es producto de no saber extender su vida útil. Los expertos recomiendan que los valores deben mantenerse entre 20% y 80%. Un valor menor implica que la batería haga un esfuerzo más que pronunciado, mientras que la sobrecarga produce un efecto de fatiga. Ninguno de los dos extremos son recomendados.