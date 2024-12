¿En qué países no se celebró la Navidad y por qué?

En algunos países la Navidad se celebra de manera privada.

Hay un dicho de que a las 0 horas del 25 de diciembre en diferentes partes del planeta hay una persona celebrando la Navidad, pero eso es totalmente falso. Esto es producto de que muchos países por diversos motivos no incluyen esta fiesta como una celebración, mientras que otros le recuerdan a su población que se encuentra prohibida.

En la Argentina, todos los 24 de diciembre, las familias se reúnen en un hogar, elaboran comidas, preparan el postre y esperan a la medianoche para levantar sus copas. Un brindis en el cual se desean buenos augurios, además de presentar el momento de entregar regalos para los seres queridos. Aunque en otras partes esta tradición no se lleva a cabo y de hacerla podría generar multas.

En algunos países la Navidad se celebra de manera privada.

"Es un país montañoso, pobre y con fronteras extrañas. Pero lo más llamativo son sus restricciones, que incluyen no poder dejarse la barba larga o no realizar grandes festejos de cumpleaños. Tayikistán, el país que prohibió la Navidad", expresó Un Mundo Inmenso, un canal de YouTube que recopila curiosidades de países. Se trata de una iniciativa por parte del gobierno para no celebrar prácticas que no corresponden a la cultura del país. Tampoco están permitidos los regalos, los árboles, personas disfrazadas de Papá Noel, cenas especiales y el lanzamiento de fuego artificiales.

Países donde no se celebra la Navidad

Además de Tayikistán, la Navidad no se celebrar de manera oficial en los siguientes lugares:

Arabia Saudita: sus habitantes son musulmanes y no practican la Navidad.

Argelia: por motivos religiosos tampoco celebran esta fecha.

Armenia: celebran la Navidad el 6 de enero porque consideran que es la fecha original del nacimiento de Jesús.

Brunéi: las personas pueden celebrar pero no deben hacerlo público.

China: no es una fecha festiva dentro del calendario, pero las personas pueden hacerlo en sus hogares.

Corea del Norte: es bastante particular porque aunque no está permitido, pero influencers de aquel país se muestran celebrando la Navidad.

Japón: sucede lo mismo que China, no lo consideran un día importante pero puede festejarse.

Somalia: se considera que la Navidad puede dañar la fe de la población hacia la comunidad musulmana y se la desalentó.

Uruguay: no se celebra la Navidad, pero se decretó el Día de la Familia y es un feriado no laborable.

¿Se puede freezar el pan dulce? El truco para que no pierda sabor hasta Año Nuevo

Una de las comidas que más que consume en la Navidad y abunda de gran manera es el pan dulce, debido a que las personas lo compran o vienen dentro de las Cajas de Navidad que entregan en los trabajos. En algunos hogares deciden abrir uno para que no se eche a perder, pero hay un truco para guardarlo y que conserve su sabor.

El secreto se encuentra en rodear a lo que queda del pan dulce con un envoltorio de cierta calidad para que no entre en contacto directo con la humedad de la heladera. Hay dos opciones que son muy recomendadas: usar papel film o colocarlo dentro un recipiente hermético. Luego, se lo saca cuando se lo quiera comer y se lo deja a temperatura ambiente para que recupere su suavidad.