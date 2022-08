El electricista sanjuanino que arregla estufas gratis y emocionó a todos

Lucas Villafañe realizó una movida solidaria con la intención de "ayudar a los que menos tienen".

El gesto de un electricista oriundo de San Juan emocionó a todos, ya que tiene que ver con una movida solidaria que comenzó durante el 2021. El joven Lucas Villafañe tomó la decisión de reparar estufas de manera gratuita para ayudar a las familias a combatir las bajas temperaturas.

Mientras lleva adelante sus actividades como electricista en San Juan, Lucas se animó a impulsar el arreglo de estufas a un sector vulnerable de la sociedad. Las heladas del Día del Padre ocurridas durante el año pasado despertaron en él las ganas de realizar esta acción. "La movida solidaria del año pasado tuvo buena recepción, ya que rápidamente se viralizó y muchas personas requirieron mis servicios", expresó el electricista de 31 años en diálogo con Diario Huarpe. Lucas desarrolla sus trabajo en Siem, una empresa que se dedica al mantenimiento de centros de salud.

Como consecuencia de la buena respuesta de la gente, se encargó de hacer la misma difusión para este invierno, aunque tiene la intención de que se haga aún más conocida porque "falta difusión", según indicó. Por tal motivo, brindó los canales de comunicación correspondientes para que puedan solicitar sus servicios: a través de su cuenta de Facebook; y/o contactándose al número de teléfono 2644532766.

En relación a la campaña, dijo que varias organizaciones sociales y un grupo de motoqueros les donaron estufas rotas con el objetivo de que las arregle y así repartirlas hacia quienes las necesiten. "Necesitamos que se conozca que lo estoy haciendo de nuevo, para que me llamen y hagamos algo con estas temperaturas heladas", sostuvo.

El electricista oriundo de San Juan lanzó una nueva movida solidaria para este invierno

A los fines de colaborar para que nadie sufra las inclemencias del tiempo, Lucas continúa destacándose por su actitud, hecho que se volvió viral en las redes sociales y generó la conmoción de muchas personas. "La ayuda es de corazón", afirmó el joven, quien publicó a través de su cuenta de Facebook la propuesta de arreglar los aparatos eléctricos a quienes no pudieran pagar.

Perdió su mochila con 100 mil pesos y el colectivero tuvo un gran gesto

El drama de un pasajero oriundo de Santiago del Estero tuvo lugar en la ciudad de Córdoba tras haber perdido su mochila con nada menos que 100 mil pesos. Sin embargo, le volvió el alma al cuerpo por el gesto de un colectivero que se volvió viral en las redes sociales.

Iván Avaca es el héroe que protagonizó un momento emotivo para un pasajero que perdió su mochila con 100 mil pesos dentro. El hombre era de Santiago del Estero y había viajado a Córdoba por trabajo, pero una urgencia familiar obligó que vuelva a su provincia.

Por tal motivo, una vez finalizado el recorrido, se bajó del colectivo muy apurado olvidándose sus pertenencias, con lo que eso significaba. "Se bajó en la terminal rápido para tomarse un taxi", contó Iván a la radio Suquía.

"Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío", sostuvo el colectivero, quien rápidamente tomó la decisión de advertir al pasajero sobre lo sucedido. A través de un compañero suyo, logró encontrar al hombre santiagueño para devolverle lo suyo.