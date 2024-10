Cuál es la maniobra que no se recomienda para estacionar y por qué es muy común en CABA

Cuál es la maniobra que no se debe usar para estacionar.

En las calles de la Ciudad de Buenos Aires se pueden observar ciertas particularidades que se desprenden del método de estacionamiento que algunas personas ponen en marcha. Hay uno que implica maniobrar con el auto de una forma bastante singular y que no se encuentra recomendada porque puede generar consecuencias negativas.

Si bien no existe una única forma de estacionar, hay algunas recomendaciones que se deben tener en consideración porque puede generar una gran cantidad de problemas cuando necesitemos retirarnos. Además, otros conductores podrían experimentar una serie de dificultades al ingresar a sus vehículos y querer marcharse.

"No hay mejor estacionador que yo en el mundo", manifestó una persona en X (Ex Twitter). Las imágenes muestran un vehículo que se encuentra muy pegado a otros dos. No hay dudas de que el hombre puso en marcha todo su ingenio para colocarlo, pero no hay consideración de que esto puede generarle un problema a los demás.

Algunas personas resaltaron su habilidad para estacionar, pero otras le señalaron que cuando intente sacarlo se va a llevar una gran sorpresa porque es muy probable que toque a los demás autos. Esto va a desencadenar un conflicto con otros, además hay grandes chances de que se registren rayones que van a dañar la pintura y una pérdida de tiempo más que innecesaria. En estos casos es preferible dar un par de vueltas hasta encontrar otro espacio.

Cuál es el truco más rápido y misterioso para encontrar estacionamiento sin perder tiempo

En las redes sociales se comenzó a popularizar un método bastante singular sobre lo que las personas deben realizar para encontrar un espacio dónde estacionar cuando llevan un tiempo buscando uno. Se trata de una técnica que invita a utilizar una foto de un artista, y que su presencia trae muy buena suerte.

Este mito popular permite apreciar que con colocar un celular con la foto de Jorge Guinzburg sobre el tablero es más que suficiente para que aparezca un espacio libre que nos permita estacionar de manera cómoda, sin tanto esfuerzo y perder minutos dando vueltas sin sentido.

"Mi primo hace lo mismo, ni le creía. Hasta que logró estacionar sobre la costanera en Corrientes, un sábado a la noche", expresó una persona en el video que cobró gran popularidad en TikTok. "Soy de Uruguay, estoy en Italia, lo aplico y funciona", agregó una mujer que llevó a este truco del otro lado del océano.

Cambios en la VTV: cuál es el selecto grupo de personas que puede hacer el trámite GRATIS

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un proceso que todos los conductores deben someter a sus vehículos para que estos se encuentren habilitados para circular por las calles de la ciudad o en las ruta que recorren la Argentina. Esto permite señalar que se encuentran en buen estado, y que no hay fallos en sus componentes. Se trata de un trámite que cuenta con un valor de $44.175,21, sin embargo hay un grupo que no debe pagarlo.

Unidades de Bomberos y Municipios:

Al prestar un servicio a la sociedad, se encuentran exentos de tener que abonar el trámite.

Autos de personas con discapacidad:

Solo deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para obtener el beneficio.

Jubilados y pensionados

Deben ser titulares del vehículo y tienen que percibir hasta dos haberes mínimos jubilatorios.