¿Cuál es el secreto para que las valijas no sufran daños en un vuelo de avión?

Cómo lograr que las valijas viajen seguras en un avión

Al momento de subirse a un avión, las personas deben tomar una serie de precauciones para que el viaje a desarrollar presente la menor cantidad posible de inconvenientes. Esto va desde elegir bien lo que se llevará a mano hasta el trato que podrían llegar a tener las valijas. Estas últimas suelen sufrir bastante, pero se descubrió un secreto para que reciban un cuidado especial.

Hay un rumor de que el equipaje de las personas al momento de ser colocado dentro del avión no recibe el trato que se merece y mucho menos cuando se lo despacha. Algo que puede generar que muchos objetos se dañen y luego no haya posibilidad de reclamo para recuperar lo que se rompió. Esto generó que surja una idea bastante particular para asegurar la integridad de las cosas.

"TIP: puede comprar en Amazon estás tarjetas 'FRAGILE' péguelas a su equipaje, la mayoría de las aerolíneas tiene como normativa cargar estas maletas al último, quedando arriba de todas, por tanto su equipaje saldrá primero", expresaron desde Datos Aeronáuticos. Una alternativa bastante considerable.

Si bien, lo ideal es que cada una de las valijas reciba el trato correcto, muchas veces los trabajadores aeronáuticos disponen de tiempos acortados para cargar y descargar el equipaje, y deciden aplicar métodos de cierta rapidez. No obstante, esto no es lo recomendado porque no se está respetando las normas de cuidado y preservación de las pertenencias de los pasajeros.

¿Cuál es el peor asiento para viajar en un avión y que no se aconseja elegir?

Otro de los consejos que se desprende al momento de planificar un viaje en avión es saber elegir el asiento ideal para evitar ciertas interrupciones como también el desarrollo de algunas obligaciones que será indicadas por la azafata. Es que hay un lugar en particular que demanda leer un instructivo después sentarse y que no es muy agradable.

Según la opinión de varios pasajeros como también del personal abordo de las naves, la peor ubicación al momento de sacar un pasaje es el asiento que se encuentra al lado de la puerta de emergencia. Como dice su nombre, la misma se activa ante situaciones determinadas en donde la vida de las personas podría llegar a encontrarse en riesgo y es necesario evacuar.

"No elijas el asiento de la salida de emergencia sin saber esto. Las aerolíneas no quieren que estés más cómodo, quieren que ayudes en una emergencia. Si hay una urgencia, tener que cumplir con estas condiciones: ser mayor de 18 años, saber hablar español e inglés, no tener personas a cargo y tener fuerza para abrir la ventanilla", expresó Barbie Bac, como figura su canal de YouTube. La influencer se desempeñaba como azafata y conoce varios secretos al momento de viajar. Este es uno de ellos.