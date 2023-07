Britney Spears fue golpeada brutalmente por el custodio de una estrella de la NBA

La violenta situación terminó con la estrella del pop golpeada por un custodio de seguridad y una denuncia hecha en la policía.

La cantante Britney Spears volvió a quedar involucrada en una situación de violencia luego de ser agredida brutalmente por el custodio de seguridad de la joven estrella de la NBA Victor Wembanyama, cuando se disponía a pedirle una fotografía. Los detalles del impactante hecho que sacudió a las redes y de la funesta reacción del basquetbolista y el agresor.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche en el restaurante Catch del hotel Aria en Las Vegas, donde Spears estaba cenando con su esposo, Sam Asghari, y otras dos personas, según informó TMZ. Dicho medio reveló que se presentó un informe policial, pero sin definir las identidades de los involucrados aunque se presupone que quien lo hizo fue Spears, tras ser derribada por un miembro de la seguridad de Wembanyama cuando se disponía a frenar al deportista para pedirle una fotografía. Cuando Spears le tocó la espalda para llamarle la atención, el seguridad le dio un revés a la artista del pop haciéndola caer al suelo.

Minutos después de la violenta situación, el basquetbolista de los San Antonio Spurs le dio una entrevista al periodista Nate Ryan y comentó que “no vi lo que pasó, porque caminaba derecho y nos dijeron, 'No pares'… Pero esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, ella me agarró por detrás, así que sé que la seguridad la empujó". Además, reveló que se enteró que la mujer golpeada era Spears "horas después".

TMZ también apuntó que el custodio se habría disculpado con Britney y le habría dicho: "Entiendes cómo es cuando estás rodeado de fanáticos". Por el momento no se efectuaron arrestos.

El comunicado del esposo de Britney ante la violencia que sufrió su esposa

En su cuenta de Instagram, Sam Asghari hizo un fuerte descargo tras la situación de violencia que pasó su esposa y también esbozó un mea culpa al no haber reaccionado antes en defensa de ella: “Me opongo a la violencia en cualquier forma, especialmente sin justificación en defensa propia o de otra persona que no puede defenderse. La defensa propia puede ser inevitable, pero la defensa de cualquier mujer, especialmente de mi esposa, no es discutible. Considero mi reacción apagada considerando lo ocurrido, y espero que el hombre en cuestión aprenda una lección y cambie su desprecio por las mujeres. Gracias por el apoyo".