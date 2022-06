Viral: policía hizo casting para Gran Hermano, se definió como "bipolar" y quedó sin trabajo

Insólito: el policía grabó su video con el uniforme y rápidamente se hizo viral en las redes. Alejandro fue despojado de su arma reglamentaria y fue derivado a Sanidad Policial.

Gran Hermano todavía no comenzó y ya tiene historias de posibles participantes que se hicieron virales. En las últimas horas, un policía se grabó para intentar entrar a la casa y lo único que consiguió fue quedarse sin su arma. Además, se resolvió derivarlo a Sanidad Policial por haberse definido como "bipolar".

El video, difundido en Crónica TV, muestra al hombre (llamado Alejandro) expresando lo siguiente: "¿Qué puedo aportar? Yo creo que todos tenemos algo que aportarle al programa, a la casa o al juego. Tengo una personalidad y un caracter bastante fuerte, y hasta a veces creo que puedo ser bipolar. Mi estrategia de juego sería como el de Marianela Mirra, traicionar hasta mi mejor amigo ahí adentro. Mis ídolos son mis abuelos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ganar? De todo".

“Necesito entrar a la casa de Gran Hermano porque siempre fue mi sueño desde ediciones anteriores. Tengo un carácter bastante fuerte y hasta a veces creo que podría ser bipolar”, remató el policía, quien fue despojado de su arma reglamentaria al momento de conocerse este video. Lo cierto es que, por ahora, no sólo no ingresó a Gran Hermano: también perdió parte de su trabajo.

Cuando empieza Gran Hermano por Telefe

Telefe anunció el regreso de Gran Hermano, el reality más exitoso de la historia del canal, y los seguidores del formato están tachando los días para la vuelta de la famosa casa. Cuál es la fecha para el lanzamiento del programa. Luego de diez años y con la conducción de Santiago Del Moro, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa. El reality número uno del mundo vuelve en una nueva era, con una nueva casa y muchas sorpresas. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Por el momento, no hay fecha de inicio confirmada, pero se sabe que el reality arrancará apenas concluya La Voz Argentina, a finales de agosto. No obstante, no hay ninguna fecha anunciada y en las redes también se especula con qué podría lanzarse en octubre. Se estima que el reality pasará a ocupar el prime time de Telefe.