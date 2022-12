Su marido la engañó con el hermano y tuvo una inesperada reacción: "Lo bueno"

Una mujer contó por la red social TikTok que su marido la engañó y lanzó un irónico descargo cuando se enteró con quién.

Una mujer se animó a contar su tragicómica historia en TikTok y sorprendió a todos los usuarios de la red: su marido la engañó con el hermano y al enterarse, la reacción de ella fue inesperada. "20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos", escribió.

Los videos compartidos por la usuaria @bennyylareina muestran un video en donde se puede ver al marido y al hermano caminando de la mano, in fraganti, junto a un picante descargo: ”20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Por qué con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”.

Ante la ola de curiosos que comentaron el video preguntándole si no había percibido ningún indicio o alerta de la situación, la mujer profundizó en su historia y reveló: ”Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas (se me acercó). Entonces, ella fue la que los encontró y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que fuera él. ¡Claro que lo conoce!”.

“Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía entonces me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’. Y dije: ‘A ver dejame ver el video bien’. Y sí, era mi marido, maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, agregó. Una vez pudo confrontarlos, la mujer echó a su marido de su casa y empezó a planear dejar su casa para mudarse lejos de las personas que le hicieron daño. También, en otro video contó que esta no es la primera vez que su hermano "le roba" una pareja, ya que a los 17 años también ocurrió un episodio similar.

Escuchó ruidos en su computadora y, cuando la abrió, encontró un intruso inesperado

Un joven escuchó ruidos extraños que venía del interior de una de sus computadoras y, cuando abrió el CPU, se encontró una sorpresa. Kevin Silva compartió un video en TikTok donde mostró el intruso que “habitaba” en la máquina y su experiencia fue furor en las redes sociales.

“Estaba durmiendo y escuché un ruido que salía de mi computadora”, escribió el joven junto a la secuencia que mostraba como sacaba una de las tapas del gabinete. Sobre el final del video en uno de los costados un pequeño hocico y largos bigotes comenzaron a asomarse. Era un ratón que miraba como el joven abría la computadora.