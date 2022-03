Pensó que le había ido bien en su primera cita pero le dieron una fulminante respuesta que se viralizó en Twitter: "Soy de Acuario"

Los usuarios eligen la red social del pajarito para contar anécdotas de su vida cotidiana. Muchas veces incluyen capturas de pantalla de WhatsApp que se viralizan con rápidez.

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios para contar anécdotas de su vida privada. Es habitual encontrar en el inicio de la aplicación tuits con miles de "me gustas" o capturas de pantalla de conversaciones en otras aplicaciones como WhatsApp, Instagram, TikTok o Facebook. En esta ocasión, un usuario contó cuál fue la respuesta que recibió por parte de una persona con la que tuvo una primera cita y se viralizó.

"Tienes un cita que aparentemente fue bien y pasa esto", escribió el usuario @ercharlie93 y adjuntó cuatro capturas de pantalla de una conversación que tuvo en WhatsApp con la otra persona. "No es porque puedas ser guapo, feo, gordo, delgado o lo que sea. Es algo más", escribió una de las partes, cuyo nombre no trascendió, a lo que Charlie respondió que entendía su mensaje y que estaba acostumbrado a que a veces los vínculos no se dan como se espera.

Sin embargo, su cita fallida siguió con la conversación: "Yo necesito algo que me cautive. Soy acuario (que no es excusa), pero necesito algo que me cree fijación, algo que me atraiga por sí solo. Por una manera de hablar, por un gesto, por la manera de ser, expresarse o por cómo piensa. Con vos de momento no me ha llegado eso aún, tal vez cuando me lo muestres me atrae".

"Mi sensación es que no hay nada en vos que me motive para seguirte conociendo para una relación, sólo para amistad o algo más, pero no algo profundo como lo que busco. Siento ser así, pero me gusta la sinceridad máxima en todo, pero sin lastimar a la gente", sostuvo la persona con la que Charlie tuvo una cita.

Las capturas de pantalla se viralizaron en redes sociales. (Twitter: @ercharlie93).

La conversación no terminó allí porque el tuitero le retrucó: "Te das cuenta que estás responsabilizándome a mí de la falta de interés que tenés vos". Además, agregó que no era "culpa" de él "no tener eso" que su cita estaba buscando. "Yo tengo muchísimas virtudes y cosas buenas que dar, no necesito demostrárselas a nadie ni hacer un esfuerzo extra para que lo aprecien".

Finalmente, Charlie terminó bloqueando a su cita fallida. El tuit que se viralizó tiene hasta el momento más de 100 mil me gustas y fue compartido por más de 15 mil usuarios. Tampoco faltaron los comentarios en apoyo al joven.

¿Cuáles son las características del signo de acuario?

Acuario es el undécimo signo del zodíaco y Urano es el planeta que lo rige. En general se caracteriza por su sentido de la comunidad, aunque en la vida cotidiana son seres que disfrutan moverse individualmente, en la que pueden desplegar todas sus destrezas.

Aquellos que en su carta natal tengan una gran influencia por parte de este signo, para saber será necesario hacerla con un astrólogo de confianza, sostienen con mucha fuerza la idea de una sociedad solidaria en la que cada quien persiga sus propios objetivos sin tener que perjudicar a terceros.

Los acuarianos son seres independientes y no aceptan las rutinas o las imposiciones, como así también son reacios a las muestras de cariños. De todas maneras, siempre necesitan apoyarse en un otro para seguir adelante.