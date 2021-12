Insólito: no podía respirar y resulta que tenía un diente en la nariz

Un hombre de 38 años despertó la atención de los médicos tras haber descubierto que tenía un diente en la nariz.

Un hombre oriundo de Nueva York, de 38 años, se volvió viral en las redes sociales tras haber descubierto que le creció un diente en la nariz. Después de notar que tenía dificultades para respirar, decidió ir al médico para ver de qué se trataba, pero lo que ni él ni los especialistas se imaginaban es que iban a encontrarle un diente dentro de las cavidades nasales.

La revista The New England Journal of Medicine publicó este insólto hallazgo que despertó la curiosidad de todo su equipo médico. Al haber acudido a un otorrinolaringólogo después de varios días sin poder respirar bien por la fosa nasal derecha, el hombre fue sometido a un estudio en el que le introdujeron una cámara dentro de la nariz.

Al hacer esto, los médicos notaron que había “una masa blanca, dura y no dolorosa” sobre su fosa nasal, indagaron más en profundidad y le realizaron una tomografía computarizada. Este tipo de anomalías son más frecuentes en pacientes con antecedentes genéticos, como anomalías en el cráneo o traumatismos faciales. Sin embargo, el hombre no tenía ningún antecedente.

“Un hombre, de 38 años, acudió a la clínica de otorrinolaringología con una larga historia de dificultad para respirar por la fosa nasal derecha. La rinoscopia y la tomografía computarizada mostraron un diente ectópico invertido en la cavidad nasal”, publicó el medio, junto con una imagen de los estudios realizados en la que se puede ver el diente con bastante claridad.

Finalmente, los médicos le hicieron una extracción a través de una cirugía mediante un “abordaje intranasal”. Al quitarlo, vieron las dimensiones de su diente: medía 14 milímetros. El procedimiento fue realizado sin complicaciones y el hombre se encuentra en un buen estado, ya sin síntomas de inflamación en su rostro.

¿Qué es el diente ectópico, cuáles son las causas y qué tan probable es tenerlo?

Un diente ectópico es un diente que crece lejos del lugar donde anatómicamente debería hacerlo. Al no erupcionar correctamente, se queda en el interior del hueso y puede terminar saliendo por el paladar, las encías y, en los casos más raros, en la nariz. En el caso de este hombre, tenía el tabique desviado y un desgarro de dos centímetros de largo hacia la parte posterior.

Solo el 1% de la población tiene esta patología y, generalmente, se debe a causas hereditarias o físicas, como por ejemplo, falta de espacio en la boca o un tamaño mayor de los dientes permanentes en relación a los primarios. Los dientes ectópicos pueden dañar a otros dientes, afectar a la higiene bucal, inflamar las encías, fomentar las caries, entre varios otros problemas.