Un increíble caso de un robo de una compra de Mercado Libre se volvió viral en las redes y encendió las alarmas por lo que puede suceder durante el envío de los productos. Finalmente el reclamo fue atendido y la joven recuperó el dinero invertido.

Todo comenzó el viernes pasado cuando Juana Carras, una estudiante de diseño de 20 años, recibió el paquete que debía contener una laptop Apple Macbook Pro 13, por la que había pagado $140 mil a través de Mercado Libre. Sin embargo, al abrir la caja se encontró con una botella de licor de cacao Tres Plumas.

De inmediato, la joven comenzó un reclamo en la plataforma de e-commerce más grande de Latinoamérica. El reclamo fue resuelto luego de varias quejas y una denuncia en la Justicia, pero en el medio la diseñadora llegó a perder el dinero durante algún tiempo. Lo particular de esta estafa es que no estuvo vinculada con un accionar espurio del vendedor, sino con un robo durante el proceso del envío.

“Esa plata eran los ahorros de toda mi vida. No tengo más que eso. Seguí todos los pasos como indica Mercado Libre. Nunca hablé por mensaje de texto ni WhatsApp, siempre me comuniqué a través de la plataforma, el pago y el envío se hizo a través de ellos también. Sin embargo cuando hice el reclamo, al día siguiente me dijeron que le daban la razón al vendedor”, reveló Juana en declaraciones al portal Infobae cuando la empresa todavía no había resuelto el reclamo.

Según pudo constatar la plataforma, el vendedor efectivamente entregó la laptop que había descripto en la publicación. De hecho respaldó sus afirmaciones con fotos del proceso de embalaje y el envío. "Por lo que averiguamos el vendedor hizo lo correcto, puso efectivamente adentro de la caja lo que vendió. No hay una estafa por su parte”, aseguraron desde Mercad Libre.

En un primer momento, la plataforma decidió fallar a favor del comprado y le acreditó los $140 mil que Juana había pagado. “Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrirte con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor”, le informaron a la diseñadora en un mensaje.

El comunicado también agregó: "Ante todo queremos darte una disculpa con lo sucedido con el envío, sabemos que son tiempos difíciles y que este tipo de cosas te bajan mucho el ánimo. Por eso, ten la seguridad de que inconvenientes como este no volverán a pasar y te damos la seguridad de que podrás seguir generando excelentes experiencias en el site. Sentimos que esta compra no haya salido como esperabas, pero confiamos en que las próximas serán exitosas”.

Luego de hacer público su reclamo en las redes, el martes Juana se presentó en la comisaría de su ciudad y realizó una denuncia formal. “No me quedó otra opción porque me sentí totalmente desprotegida y estafada. Me gasté todo lo que tenía y recibí una botella de licor y encima no pude hablar con nadie de Mercado Libre. Esta mañana me respondieron por Twitter lo mismo”, remarcó.

Finalmente, voceros de la empresa respondieron a los reclamos y aseguraron que tras el fallo a favor del vendedor en una primer instancia, se definió el reintegro del dinero en una segunda instancia. “Lo qué pasó se enmarca en el 0,02% de las operaciones de ML que fracasan. Es un número muy pequeño en comparación con la cantidad de transacciones que se dan por día en la plataforma”, explicaron en declaraciones a Infobae.

Si bien no se pudo comprobar de manera fehaciente que pasó con la computadora, las especulaciones apuntan a que el producto fue cambiado por la botella de licor en algún punto del traslado. “Lo estamos investigando pero no podemos echar culpas. Es evidente que alguien se quedó con la computadora y cambió el producto. Inclusive el vendedor había envuelto la computadora en una especie de toalla que permanecía en la caja”, indicaron desde Mercado Libre.