Fueron al telo, se robaron las sábanas y tuvieron el peor final: "Subimos el video"

Una pareja se robó las sábanas del telo, pero pasó algo que no estaba en los planes. El hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe.

Una pareja se robó las sábanas y almohadas de la habitación de un telo. El hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe, donde dos personas se marcharon a bordo de un Volkswagen Gol con objetos que estaban dentro del recinto. Sin embargo, ninguno de los dos se esperó el desenlace que ocurrió horas después.

En su cuenta de Facebook, el hotel alojamiento santafesino amenazó a la pareja que robó las sábanas y almohadas con publicar el video con el que ambos quedarían escrachados. "Le damos 24 horas al conductor del Gol gris chocado atrás del lado del acompañante para que devuelva las sábanas y las almohadas", expresaron las autoridades del lugar.

"Las devuelven o subimos los videos de las cámaras de seguridad y vamos a hacer la respectiva denuncia", sentenciaron desde el hotel. Esto generó el repudio de algunos usuarios, quienes alegaron que se estaba denunciando a una pareja sin prueba alguna de lo sucedido. Por otra parte, remarcaron la falta de intimidad de estas personas dentro del lugar.

Fue a un telo con su pareja y sufrió un insólito robo dentro del lugar

Un insólito hecho de inseguridad tuvo lugar en un hotel alojamiento de La Plata y la víctima inició un escrache hacia el establecimiento que se volvió viral en las redes sociales. Precisamente, la situación surgió luego de que el lugar no se hiciera cargo de los daños causados a su cliente mientras el se encontraba dentro de la instalaciones.

La situación se dio a inicios de diciembre, cuando Ariel ingresó junto a su pareja al estacionamiento del hotel alojamiento "Hotel 1" de La Plata. El joven ingresó cerca de las 22:30 de la noche para compartir unas horas de pasión, pero se llevó un gran disgusto cuando entró un ladrón y se robó su auto.

Según captaron las cámaras de seguridad, una vez que la pareja ingresó al hotel a esperar por su habitación, un delincuente ingresó al estacionamiento y se llevó el Volkswagen Gol GL sin ninguna dificultad. “Eran las 00.30. Ingresé nuevamente a informarle a la recepcionista y me manifestó que eso no es una cochera, que ellos no se hacían responsables”, explicó el damnificado sobre el hecho el diálogo con el medio 0221.