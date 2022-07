Escrache: el bochornoso video de Mario Negri violando la ley que generó bronca en Twitter

El diputado Mario Negri fue captado in fraganti violando normas de tránsito y el video causó indignación en las redes sociales.

Escracharon a Mario Negri: el diputado no respeta las rampas para discapacitados.

Escracharon a Mario Negri: el diputado no respeta las rampas para discapacitados.

El diputado Mario Negri fue captado violando normas de tránsito y encendió a los usuarios de Twitter, quienes salieron furiosos a explicarle al cordobés cómo se debe estacionar. El video que escracha al político de Juntos por el Cambio y causa indignación.

"El 5 veces diputado radical @marioraulnegri desconoce q: 1) no se puede estacionar sobre sendas peatonales, 2) no se debe impedir el uso de rampa para discapacitados. 5 veces diputado (ya sé q lo del dólar y la inacción de @alferdez es mucho peor)", tuiteó el usuario @JuanCruzTV con el video que expone a Negri no respetando las normas de tránsito.

Con ironía, algunos aprovecharon para recordar que Negri fue inspector de tránsito municipal y aprovecharon para viralizar el momento en que el diputado comete la infracción. Por el momento, Mario Negri no salió a responder, explicar o pedir disculpas por lo sucedido.

Negri dijo que ante la "fatiga social" la oposición debe "bajar un cambio"

En medio de la disparada del dólar paralelo y versiones de un pedido del oficialismo de un llamado a un acuerdo, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, consideró que ante la "fatiga social" la oposición tiene que "bajar un cambio y trabajar sobre un programa" antes que pulsear por las candidaturas para 2023.

El diputado pidió "serenidad" a sus compañeros de Juntos por el Cambio argumentando que "en la oposición estamos en un hilo muy delgado y de mucha responsabilidad". Asimismo, al hablar por radio La Red, respecto a la campaña para las elecciones del próximo año, Negri aseguró: "Ya vamos a tener los candidatos", pero insistió en que ante la coyuntura del país "nadie le está pidiendo a la oposición que muestre el gabinete, la gente quiere ver como no se desangra ahora".

A la vez, el legislador radical consideró que el Gobierno nacional "aumenta la incertidumbre creando sobreexpectativa" en cuanto a la situación económica, y consideró que la oposición solo podría dialogar con la gestión de Alberto Fernández "sobre la base de tener un rumbo". En ese sentido, ahondó en referencia al 2023: "La Argentina no es la de 2015, 2017 ni 2019, y ante la fatiga social en la oposición estamos en un hilo muy delgado y de mucha responsabilidad; no es cuestión de amontonarse, ya vamos a tener los candidatos, pero ahora hay que bajar un cambio y trabajar sobre un programa".