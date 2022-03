El increíble caso de la Miss Universo que tiene 75 años pero parece de 35: ¿Cuál es su secreto?

Aspara Hongsakula, oriunda de Tailandia, ganó la edición de Miss Universo en 1965 cuando tenía 18 años. Desde entonces es una celebridad en su país natal.

Aspara Hongsakula fue coronada Miss Universo por Tailandia en 1965. La mujer de 75 años se convirtió en una celebridad famosa en su país natal luego de consagrarse como ganadora del certamen internacional de belleza a sus 18 años. Pasaron 57 años desde aquella ocasión y es como si el tiempo se hubiera detenido para la tailandesa que deslumbra a sus miles de seguidores en las redes sociales con sus publicaciones.

Hongsakula nació en Bangkok el 17 de enero de 1947. Cuando era adolescente cursó sus estudios en un internado ubicado en Penang, Malasia, ya desde entonces había llamado la atención entre sus compañeros y maestros por su delicada elegancia y belleza.

El cambio definitivo llegó a su vida cuando a sus 17 años se inscribió al certamen de Miss Tailandia, el puntapié inicial para ser candidata del concurso de belleza a nivel internacional. Sin imaginarlo, ganó la corona en su país y la atención mediática se centró sobre ella, tanto así que la reina Sirikit se habría encargado de preparar a la joven Aspara de cara al evento que se celebró en julio de 1965 en Miami, Estados Unidos.

Según el libro Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, que abarca el período 1913-1974, y citado por medios internacionales, la reina de Tailandia Sirikit se ocupó personalmente de ayudar a la joven aspirante a Miss Universo en su preparación para el concurso, en ese entonces forjaron una amistad que se mantiene desde hace más de cinco décadas.

¿Cuál es el secreto de la Miss Universo tailandesa?

Aspara llegó a la final con las participantes de Holanda, Finlandia, Estados Unidos y Suecia. Ella se destacó como la única concursante asiática que llegó hasta la final, fue la segunda de su etnia en ganar la corona y la primera de su país. Luego de convertirse en ganadora, regresó a su país y fue nombrada por el Ministerio de Turismo de Tailandia como embajadora Cultural y ha estado ligada a la familia real desde muy joven porque, además de ser amiga de la reina, contrajo matrimonio con el primo hermano de Sirikit.

Su vínculo con Miss Universo siguió unos años después porque fue convocada a ser jurado en las ediciones de 1973 en Atenas, Grecia, en 1979 en Perth, Australia, y en 2005 que se celebró en su país natal. En las últimas semanas las imágenes sobre su actual aspecto se viralizaron en redes sociales y sus seguidores resaltaron que para la mujer de 75 años el tiempo parece "no haber pasado". En un comunicado, la ex reina de belleza aseguró que siempre mantuvo una "vida sana" que contempla una buena alimentación y el deporte.

En cuanto a su profesión actual, la ex Miss Universo es una empresaria que tiene su propio negocio en Bangkok: un spa. Además, al estar ligada a la familia real realiza actividades a beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.