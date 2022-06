Dos hombres se agarraron a las piñas al borde de una pileta y se hicieron virales por su torpeza

El clip recorrió todas las redes sociale sy diversas plataformas de video y generó gran polémica debido a su accionar en un lugar familiar.

Dos hombres se volvieron virales en diversas redes sociales y plataformas de video tras agarrarse a las piñas en un complejo familiar de vacaciones. El suceso generó gran conmoción entre los usuarios de diversas aplicaciones y dividió las aguas, ya que hubo muchos internautas que lo tomaron como algo cómico y otros que hicieron énfasis en la gravedad de que niños presenciaran ese escandaloso suceso.

El hecho tuvo lugar en Estados Unidos. En este país, muchas personas ya empezaron a disfrutar de sus vacaciones de verano y llenan complejos con piscinas y actividades ideales para los días de calor. Sin embargo, parece que en uno de los tantos sitios que hay para disfrutar en familia, dos hombres protagonizaron una acalorada discusión que los llevó a agarrarse a los golpes frente a todos los presentes.

Pese a que se desconoce el motivo que desembocó en la fuerte discusión, en la serie de videos que se viralizaron se puede ver que los dos hombres empezaron a gritarse y llamaron la atención de todos los presentes. Rápidamente, la riña escaló a niveles más fuertes y desembocó en que uno de los protagonistas lanzara el primer golpe.

Varios teléfonos celulares filmaron el suceso desde diferentes puntos de vista y mostraron como los hombres se dieron unos golpes mutuamente para terminar su pelea en el piso mojado que bordeba la pileta. Luego de unos segundos de pelea, un hombre vestido de remera negra y gorra intervino en medio de la discusión y separó a los hombres que ya habían llamado la atención de todos los presentes en esa parte del hotel.

Las repercusiones en redes sociales frente al video de "pelea de padres"

El video tuvo gran alcance dentro de las redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, y recolectó cientos de comentarios que opinaban sobre el escandaloso suceso. Aunque hubo muchas personas que aprovecharon a hacer memes al respecto, muchos otros hicieron un análisis más profundo sobre el tema.

"¿Qué haría que dos hombres adultos peleen frente a todos esos niños?"; "Afortunadamente intervino el tipo de camisa negra. Mucha gente quiere grabar y tratar de volverse viral en vez de colgar el teléfono y detener la pelea. Siempre me enseñaron en la escuela secundaria que si no eres parte de la solución eres parte del problema"; "Nunca dejes que nadie te diga que el tamaño siempre importa en una pelea. He visto boxeadores aficionados de 135 libras, profesionales mucho menos sólidos, que derrotarían a esos dos tipos rápidamente", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación.