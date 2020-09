Among Us argentino: cómo es el juego de mesa que promete ser un éxito

Llegó el Among Us versión argentina. Esta conocida aplicación digital ahora también es juego de mesa gracias al invento de una empresa argentina que reside en Buenos Aires. La misma se llama Cloomy, quien tiene su tienda online y ya lanzó el aviso a sus seguidores de Instagram alertando sobre la preventa de esta creación titulada El Impostor que promete ser un éxito.

"Este juego transforma tu casa en una nave en pleno viaje hacia cierto destino... Donde vos y tus amigos van a tener que completar misiones absolutamente en silencio ¡Cuidado, tripulantes! Recientemente se hizo una parada en el planeta CLOOM1 y desde ese entonces ciertas fallas estuvieron ocurriendo. Aparentemente, alguien que comenzó el viaje con nosotros fue reemplazado. CAPTURENLO", reza el mensaje inicial del anuncio. El Among Us argentino tendrá una preventa que comenzará el 30 de septiembre próximo. Su precio exclusivo (durante la preventa) es de 1500 pesos + envío.

Desde Cloomy dialogaron con El Destape para revelar cómo se inició esta idea de argentinizar el Among Us y trasladarlo a la cultura de los juegos de mesa tan icónicos en nuestro país. "La verdad que ya lo teníamos en mente antes del boom del juego que está en boca de todos. Estaba armado para ser un Mafia o Werewolf (NdeR: juegos de mesa de la compañía) estilo pandemia, pero para todo público. Nuestros juegos suelen tener un alcance para mayores de 18 ya que promueve hacer cosas que te saquen de tu zona de confort, mas todavía si estas con un poco de alcohol encima, se suelen generar momentos muy divertidos".

"El Impostor era una especie de juego irónico que iba completamente contra la esencia de Cloomy, pensá que con la cuarentena nos quitaron justamente lo que intentábamos promover en un principio", agregó Matías, uno de los creadores de este juego surgido en Palermo y que buscará extenderse hacia los diferentes puntos del mapa.

Por otra parte, desde Cloomy agregaron: "Tiene fuertes inspiraciones en el Among Us por supuesto, eso no es algo que se quiera esconder, pero también tiene la escencia de los otros juegos de Cloomy adaptados a todo público, ahí entran las misiones. La verdad es que tratamos de crear momentos completamente fuera de lo común. Imaginate que tu misión sea abrir la heladera y cuando lo hagas haya una carta bomba dejada por el impostor. A nosotros nos divierte bastante crear esas situaciones.

Modos de juego disponibles en el Among Us argentino

ROL

5 a 11 jugadores. Hay misiones y trampas que se realizan en absoluto silencio. Las mentiras son cara a cara y sólo uno es el o la impostora de la partida. Se aconseja que el juego se lleve adelante en un lugar espacioso.

El jugador designado como nave debe tomar el control del juego mediante las instrucciones detalladas y separar las cartas de rol con el de las cartas misión/trampa. Los roles se reparten en secreto, tanto tripulantes como impostor.

El jugador Nave reparte las cartas de forma consciente y a gusto a cada bando en absoluto secreto. Las mismas deben ser cumplidas por los sectores designados.

El impostor recibe armas, no misiones. A su vez, también adquiere formas de matar al resto y si es muy hábil puede no dejar rastro y salirse con la suya.

Las discusiones que traen el debate de expulsar o no a alguien de la partida, deberán tener cartas para usar y votar a las personas de las cuales se desconfíe. Allí se mentirán cara a cara, tal y como ocurre en la versión digital del Among Us.

JUEGO DE MESA

6 a 20 jugadores. Las partidas son rápidas y entretenidas. Se aconseja este modo para jugar en lugares chicos con muchas personas sin necesidad de moverse. Aquí está disponible la modalidad de dos impostores por partida.

Las cartas se reparten aleatoriamente. En tanto, la cantidad de impostores varía dependiendo cuántas personas se sumen a la partida. Mediante las fases del juego, se va decidiendo quién muere, se discute a quién se expulsa y se revela uno a uno quiénes eran realmente.