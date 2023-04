Denuncia por violencia psicológica a Luciano Pereyra: "Lo sufrí"

Una ex pareja del cantante se pronunció en televisión sobre su relación. La joven aseguró que Luciano Pereyra tuvo conductas tóxicas cuando estuvo con ella.

Una ex pareja de Luciano Pereyra relató cómo fue su relación con el músico y lo acusó de violencia psicológica. Se trata de la escritora Milca Gili, quien publicó un libro cuya protagonista atraviesa una relación tóxica y aseguró que su vínculo con el cantante oriundo de Luján se pareció al de esa ficción.

"Es una ficción, pero tiene mucho de mí. Viví cosas de estas características con él, yo lo sufrí. En el libro cuento cómo vive una modelo que trabaja en Milán. El protagonista se llama "Nacho". Quiere encerrarla en un country y que no trabaje, que esté a la sombra", comenzó su descargo la artista en diálogo con América TV.

El notero le preguntó si había similitudes entre "Nacho" y Luciano Pereyra, y ella aseguró que sí: "Las que salieron con egocéntricos y narcisistas me entienden. El ego te lleva a la locura. Con Luciano viví algo así. Hablo del sometimiento, te dicen 'dejá, yo te ayudo', para que vos no pienses por vos misma. Así te anulan, yo sufrí mucho su ego, su soberbia. A mí me dejó tres bolsas de basura en la puerta de mi casa, me dijo que hiciera terapia y que volviera a laburar sola".

Qué es la violencia psicológica

La violencia psicológica es aquella que daña las emociones y el autoestima de la víctima. Conductas como las amenazas, las humillaciones, los insultos, el abandono, la indiferencia y las burlas son parte de ese tipo de dinámica.

La revelación de Sabrina Carballo sobre una cita con Luciano Pereyra

"Las malas citas las olvido, las buenas...en realidad no pienso en eso, fluye..., pero lo que sí trato es de no hacerlo público hasta que no me queda otra. Con Luciano (Pereyra) una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió", comenzó su descargo la participante de El Hotel de los Famosos. Y agregó: "No me gusta exponer por la energías y todo eso, trato de cuidar. Aparte, cuanto menos sepan, mejor. Con el Chanchi (Estévez) nos invitaban a programas y yo decía que no y él me decía 'pero si ya lo sabe todo el mundo'. Y yo le decía que no me gustaba".