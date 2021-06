Nicki Nicole hizo una jarra de fernet en vivo y sorprendió a un conductor español

El presentador del programa español La Resistencia contó cómo Nicki Nicole le armó un "viajero" como los que se suelen hacer en nuestro país con una botella de gaseosa partida.

Nicki Nicole se fue para España donde rápidamente dio que hablar en dos entrevistas diferentes. Además de revelar en el stream de Ibai Llanos que Trueno le pidió matrimonio, la autora de Wapo Traketero también pasó por el programa La Resistencia, donde el conductor contó que la cantante lo sorprendió al armarle una de los clásicos "viajeros" que se preparan en Argentina con una botella de gaseosa cortada a la mitad.

La Resistencia es un programa español por el que pasaron y siguen pasando grandes figuras del deporte, la cultura y la política. Después de pasar un buen tiempo trabajando en su nueva música y divirtiéndose con otros exponentes de la escena urbana argentina en Miami, el lunes pasado quien fue de visita al ciclo conducido por David Broncano fue Nicki Nicole, que dejó algunos momentos muy divertidos a lo largo de la entrevista que duró unos 30 minutos. También aprovechó para mostrar sus dotes como rapera al improvisar un freestyle contra el racismo.

"Quiero contar una cosa que te vi hacer muy guapa y que te define como persona", contó el conductor ante una Nicki Nicole algo sorprendida y sin saber qué iba a relatar Broncano. Ya en el comienzo de la anécdota, Nicki Nicole lo había pinchado un poco al español que dijo que se conocieron antes del programa, en una fiesta en la que coincidieron casualmente: "Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared". "Es que iba allí con otra gente. Entonces, como yo no te conozco, no voy a estar ahí dándote la chapa, ni haciéndote bromas", intentó justificarse entre risas Broncano.

"No tenías vaso para beber, cogiste una botella de refresco de dos litros, la partiste por la mitad y quemaste los bordes para no cortarte", continuó el conductor sobre la habilidad de Nicki Nicole que lo sorprendió y que la propia artista iba asintiendo mientras hacía la mímica de cómo quemó los bordes. Divertida, la cantante rosarina le explicó que el "viajero" era algo usual en nuestro país: "Se llama jarra en Argentina y te hice una para vos". "Te quiero agradecer en público que me hiciste una jarra con una botella de coca cola", finalizó la anécdota el conductor español.

Muy cómoda con el ida y vuelta que se generó con Broncano, Nicki Nicole pareció pasarla muy bien, de igual manera que el presentador ibérico, que encontró a una invitada bien dispuesta y con mucho manejo de los tiempos. La cantante argentina también desafió al español a un breve partido de metegol, del que resultó ganadora e hizo que su rival cumpliera una prenda por su derrota.