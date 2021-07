Víctor Hugo Morales volvió a la televisión: “Me siento pleno”

El periodista se reincorporó a su ciclo de C5N después de varios meses de recuperación, tras haber contraído un coronavirus.

En su esperada vuelta a la televisión, tras una larga lucha contra el coronavirus y sus secuelas, el periodista Víctor Hugo Morales relató con lujo de detalles cómo transitó el proceso de incubar el virus hasta su recuperación. Con la labia y cadencia que lo caracterizan, la figura de C5N dejó en claro cuánto respeto hay que tenerle al pandémico virus, ya que las secuelas fueron muy pronunciadas en su caso.

“Ha sido un retorno maravilloso, encontrarme con tanta gente querida. Gracias por el recibimiento y por este momento. Estoy feliz, me parece que le vamos a poder meter para adelante, aunque me canso un poco”, comenzó su descargo el conductor de televisión y continuó: “Ya he hablado de las consecuencias del covid, no quiero aburrirlos mucho con eso, pero son varias. Uno no está plenamente bien nunca quizás. Pero, si esperaba a la plena recuperación, por ahí me toca recién el año que viene”.

“Por otra parte, hay algunas cosas que no son por la enfermedad sino por la cédula de identidad”, dijo entre risas, en referencia a su edad. “Caminás un rato y te cansás, hay fatiga. He recuperado los pies, que para mí es asombroso porque creí que no lo iba a superar. Hay momentos en los que pensás que no vas a levantar cabeza”, relató Morales en alusión a sus miedos durante la recuperación. “Las secuelas son interesantes de observar y de comentarle a la gente que no se van y siempre hay un elemento que te hace pensar que tiene que ver con el covid”.

“Aproximadamente el 9% de los contagiados la pasa mal, entre los que mueren y los que finalmente viven situaciones como la mía”, informó Víctor Hugo sobre las estadísticas y luego se refirió a su miedo más grande durante el proceso que vivió: “Por suerte, la voz me volvió rápido. Por supuesto que era mi mayor angustia porque soy relator de fútbol y lo seré hasta el último minuto de mi vida. Necesito mi voz. A medida que pasaron los días me fui recuperando. Me siento pleno”.

“Me he convertido en espectador”

Más tarde, el locutor se refirió a cuán pendiente estuvo de los medios durante su internación y recuperación. “Me convertí en un oyente y un telespectador consuetudinario, es decir, he visto televisión como nunca. Este programa fue extraordinario, lo he disfrutado muchísimo, porque yo tengo mis exigencias profesionales, además de las normales de un televidente”, lanzó y remató sobre su conformidad con el trabajo de su equipo: “Me he sentido tan representado y tan a gusto”.