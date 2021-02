Sarlo contra periodista de TN: "No voy a tolerar un juicio ético"

La escritora Beatriz Sarlo había encendido la polémica cuando reveló que le habían ofrecido la posibilidad de inocularse la vacuna Sputnik V "por debajo de la mesa" y que ella lo rechazó. Ahora, fue interpelada por el periodista Osvaldo Bazán acerca del hecho y su reacción no fue la mejor.

"Prefiero morirme ahogada de Covid", aseguró Sarlo en aquel momento y dio lugar a las suspicacias. Este lunes, en la señal de noticias TN, la intelectual se refirió de vuelta sobre el tema pero le bajó el tono: "Fue una sugerencia vaga".

Pasaron más de diez días de aquella declaración y la escritora se mantuvo en silencio sobre sus dichos. Otra vez en el mismo canal, retomaron la polémica. En concreto, Bazán le preguntó si denunciará el hecho en la Justicia y afirmó que no lo hará.

Pero Sarlo se mostró molesta por el cuestionamiento: "Dije muchas cosas difíciles en mi vida, incluso durante la dictadura y no voy a tolerar un juicio ético sobre lo que yo tengo que decir".

"No me voy a presentar en la Justicia. No tengo la capacidad para hacerlo. Salvo que venga un fiscal, no lo voy a hacer", sostuvo la ensayista, aunque respaldó sus dichos: "Lo que dije fue tal cual, pero no lo voy a repetir".

Cuando fue cuestionada por su evasiva, Sarlo apuntó a que son los periodistas los que "deberían investigar quiénes pueden ofrecer la vacuna". Y allí pareció querer bajarle el tono a la polémica: "Lo que me hicieron fue una sugerencia vaga y es todo lo que voy a decir del tema. Ya me llamaron 270 veces después. Me voy a plantar en lo que dije".