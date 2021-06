Tecnología: usan juego de realidad virtual para impulsar vacunaciones contra el COVID-19

08 de junio, 2021 | 12.20

Foto de archivo de Adam y Rebecca participando en un experimento de realidad virtual y COVID-19 en Copenhague

Investigadores de Dinamarca están utilizando la realidad virtual para fomentar más vacunaciones contra el COVID-19, mediante un juego de maniobras para evitar a una multitud infectada por el virus en una plaza de la ciudad. En un experimento de la Universidad de Copenhague, los participantes usan gafas para interpretar a una persona mayor que cruza la plaza mientras evita a transeúntes vestidos de rojo infectados con COVID-19. Los personajes vacunados se visten de azul. "Fue divertido, definitivamente. Se sintió como si estuviera ahí", dijo Adam, que jugó en un parque de Copenhague y tenía decidido vacunarse antes de esto. La Organización Mundial de la Salud estima que la inmunización previene de 4 a 5 millones de muertes por año. "Sabemos por estudios similares que después de que las personas pasaron por una experiencia de realidad virtual como ésta, su intención de vacunarse aumenta. Ya lo hemos observado con el COVID", dijo Robert Bohm, profesor de psicología en la Universidad de Copenhague, citando un estudio online previo hecho por los investigadores. La idea puede usarse en la consulta de un médico, sugirió. En febrero-marzo, más de una cuarta parte de los adultos de la Unión Europea (UE) dijeron que se negarían a recibir una vacuna contra el COVID-19, mostró un sondeo de la agencia de la UE Eurofound.