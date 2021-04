Una de las noticias del día fue que el Gobierno de Alberto Fernández retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para acceder a su vacuna contra el coronavirus, desarrollada junto a BioNtech. Pero luego de que diferentes medios masivos o periodistas criticaran duramente a la gestión por lo ocurrido con aquellos contratos, la situación actual tampoco conforma a comunicadores como Marcelo Longobardi. "Si estamos negociando con Pfizer, que lo diga el presidente", disparó.

En su programa en Radio Mitre, "Cada mañana", el conductor mostró su molestia, no porque pueden llegar nuevas dosis al país en caso de cerrarse el acuerdo, sino porque quien lo informó fue la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. "No me parece apropiado que una señora desconocida por los argentinos anuncie semejante cosa en una radio por internet. Es un anuncio presidencial o por lo menos de parte de Cancillería, la ministra de Salud, la jefatura de gabinete o de la embajada de Estados Unidos, esto no es joda", declaró.

Al mismo tiempo, Longobardi atentó contra la asesora presidencial ya que fue la encargada de negociar la vacuna Sputnik V con el gobierno ruso. "Fue un relativo fracaso si consideramos las dosis que han llegado", disparó insólitamente cuando la producción de vacunas se encuentra frenada ante la fuerte suba de casos en el mundo y los problemas en la rapidez de distribuir dichas dosis. Y volvió a la carga: "¿Es Nicolini la persona apropiada para informarle a los argentinos que el país retoma negociaciones con la única solución que tenemos enfrente?".

"Dejemos de joder con los chinos, los rusos, los polacos, los hindúes y ocúpense como un país serio de buscar la solución donde está la solución que adoptó el mundo entero", pidió realzando la imagen de Estados Unidos, el país más afectado en lo que va de la pandemia, como el ejemplo claro a seguir. Y en el medio, otra vez atentando contra la forma de informar desde el Gobierno, preguntó: "¿Qué hace Alberto Fernández durante el día?".

Al mismo tiempo, Longobardi disparó contra el ex ministro de Salud, Ginés González García por dar "explicaciones inconexas y poco serias" para argumentar lo ocurrido con Pfizer y también contra el asesor del ministro Daniel Gollan, Jorge Rachid. "Los argentinos que quieren viajar a Europa con la vacuna rusa o la china, no van a poder entrar", sentenció enojado. Cabe destacar que esto, por el momento, no es cierto: desde la Unión Europea analizan permitir el ingreso de turistas vacunados exclusivamente con fármacos que su propio ente regulador haya aprobado. En los próximos meses, podría haber novedades sobre dar el visto bueno a otras vacunas.